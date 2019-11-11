Монтаж системи вентиляції - що і за чим?

Система вентиляції представляє собою комплекс інженерного обладнання, яке призначене для безперервного процесу обміну повітря в приміщенні, а саме приплив свіжого повітря з вулиці, та видалення відпрацьованого повітря з приміщення.

Потреба в системі вентиляції

Від якісного вентилювання залежить багато факторів:

комфорт;















самопочуття та здоров’я людини;















збереження предметі та меблів у приміщенні;















довговічність експлуатації будівельних конструкцій.

Хто зробить монтаж систем вентиляції залежить подальший комфорт перебування в приміщенні. Відсутність вентиляції негативно впливає на самопочуття людини, оскільки в приміщенні відчувається не достача кисню, що знижує продуктивність праці та сприяє розвитку головних болів. Відпрацьоване повітря містить у собі шкідливі речовини, пил, вуглекислий газ та інші шкідливі випари.

Основні види вентиляції

До основних видів вентиляції відносять:

природня вентиляція;

механічна вентиляція;

Природня вентиляція забезпечує циркуляцію повітря за рахунок гравітаційних сил (залежить від різниці температур, тиску та швидкості вітру). При такому вентилюванні приплив повітря здійснюється через відкриті вікна, нещільності будівельних конструкцій, щілини, Через вентиляційні канали видаляється відпрацьовані маси повітря.

Механічна вентиляція циркулює завдяки створюваного напору повітря вентилятором, який забезпечує постійну подачу, або видалення необхідного об’єму повітря. Такий вид вентилювання дозволяє очищати, нагрівати та зволожувати повітря.

Основні комплектуючі системи вентиляції

Якісно спроектоване та організоване вентилювання включає в себе ряд комплектуючих елементів системи, які є невід’ємною частиною повітрообміну в приміщенні.

До основних комплектуючих елементів систем вентиляції відносять:

вентилятори;

повітропроводи;

фільтри;

шумоглушники;

повітророзподільники (решітки, дифузори);

нагрівачі системи ( калорифери ).

Додатково система може обладнуватись регулювальними пристроями ( запірні і регулюючі клапани) та системою автоматики та управління.

Типи коробів, вентустановок і решіток

Для того що якісно виконати монтаж систем вентиляції та забезпечити необхідний комфорт у приміщенні вибирають необхідний тип повітропроводів, враховуючи їх технічні особливості та характеристики.

За формою повітропроводи поділяються на:



круглі;

прямокутні;

овальні;

За матеріалом:

пластикові;

металеві ( з оцинкованої чи нержавіючої сталі );

алюмінієві;

За способом з’єднання:

фланцеве;

зварне;

ніпельне;

встик.

Новітні системи вентилювання повинні виконувати повноцінний повітрообмін в приміщенні з забезпеченням всіх кліматичних умов, які можна забезпечити за допомогою вентустановок.

Види вентустановок:

припливні;

витяжні;

припливно-витяжні.

На даний час припливно-витяжні вентустановки є найбільш ефективними та практичними в роботі. При облаштуванні даних рекуператором, який використовує теплоту витяжного повітря, можна досягти найбільш економічного варіанту, що збільшую ККД вентустановки.

Головне призначення повітророзподільників являється подача чи видалення повітря з приміщення та розподілення рівномірних потоків повітря по приміщенню.

Види повітророзподільників:

решітки;

дифузори;

дифлектор.

За видом регулювання повітророзподільники бувають:

регульовані;

не регульовані

За принципом роботи бувають:

припливні

витяжні;

універсальні.

Порядок проведення робіт

Оскільки, монтаж систем вентиляції є не простою задачею і вимагає досвіду проведення робіт, слід проводити монтаж в чіткій послідовності з дотриманням нормативних вимог.

Монтаж систем вентиляції проведення таких робіт:

вибивання отворів у стінах;

підготовка усіх необхідних матеріалів;

монтаж повітропроводів;

підключення вентиляційного обладнання;

встановлення повітророзподільників;

пусконаладочні роботи.

Крім основних елементів вентилювання для монтажу необхідно враховувати розхідні матеріали ( монтажні скоби, шайби, болти та ін. )

Монтаж систем вентиляції проводиться на основі складеного графіка проведення робіт згідно з технічним завданням замовника.