Купить надежную рабочую обувь для сельскохозяйственных и строительных предприятий



Для решения производственных и иных задач на сельскохозяйственных предприятиях, в строительной сфере используется специализированная рабочая обувь. Ее носят сотрудники предприятий для эффективной защиты ног от механических повреждений. Это незаменимый аксессуар, который подбирается в индивидуальном порядке в зависимости от того, насколько велика опасность травматизма нижних конечностей. Качественная рабочая обувь находит широкое применение на строительных площадках, в компаниях, которые активно занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции.

Основные виды специализированной обуви

Обязательная часть экипировки помогает избежать производственного травматизма. К главным видам обуви для защиты на строительных и сельскохозяйственных работах относятся:

ботинки;

полусапоги;

галоши;

сандалии с удлиненным или укороченным голенищем.

Для пошива качественной обуви используются плотные материалы повышенной прочности — юфта или кирза. Они отличаются отличными показателями износостойкости, служат на протяжении длительного срока, предохраняют от серьезных повреждений.

Специфические свойства защитных обувных изделий

Если вас интересует рабочая обувь для строителей, ее большой выбор в Киеве по умеренным ценам придется по вкусу. При выполнении производственных, отделочных, монтажных работ сотрудники предприятий могут столкнуться с серьезными проблемами. Сложно избежать порезов и иных травм из-за гвоздей и саморезов без покупки специализированной обуви. Подошва полусапог, ботинок выполняется из противоскользящего, умеренно гибкого и прочного материала. Она должна быть относительно толстой и устойчивой к проколам, порезам. К другим особенностям рабочей обуви относятся:

наличие защитных металлических вставок в носовой части — дополнительное предохранение пальцев ног от падения тяжелых, габаритных предметов;

стойкость к повышенной влажности — для пошива выбирают специальные нити высокой прочности, клей для подошвенной части;

наличие защитных компонентов для предотвращения накопления статического электричества;

прочная шнуровка.

Обувные изделия для строительных и сельскохозяйственных предприятий удобны в носке, не стесняют движений, плотно облегают ноги, но не сдавливают ступни. Они должны успешно эксплуатироваться вне зависимости от погодных условий, температурных скачков.