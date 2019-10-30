ТОП 12 архитекторов современности: создатели необычных строений

Создать архитектурное произведение искусства невозможно без глубоких знаний в этой области. Существует множество архитекторов, приложивших руку к созданию новаторских строений, однако есть люди, чьи имена долго будут помнить будущие архитекторы мира. Учиться на архитектора трудно, зато таким образом можно вписать свое имя в облик города и надолго запомниться потомкам.

Лучшие архитекторы современности

Перечислять имена архитекторов современности можно бесконечно, однако есть среди них такие, которые даже неискушенному обывателю могут показаться знакомыми. И это не удивительно, так как эти архитекторы заслужили свою известность и были награждены Притцкеровской премией, архитектурным аналогом премии Нобеля.

В число самых известных архитекторов мира можно включить:

Заху Хадид, чьей руке принадлежат известные архитектурные строения в Риме, Баку и Гуанчжоу. Фрэнка Гери, создателя музея Гуггенхайма в Бильбао. Бьярке Ингельса, архитектора, специализирующегося на проектировании эко-архитектурных жилищных комплексов. Ле Корбюзье, основоположника архитектурных сооружений эпохи Модерна. Нормана Фостера, по чьему проекту создавался символ Астаны – монумент Байтерек. Уолтера Гриффина, по чьему градостроительному проекту был отстроен такой город как Канберра. Людвига Ми сван дер Роэ, ставшему одним из основоположников современной архитектуры. Жана Нувеля, создавшего «дом-пароход» в Ниме. Алвара Аалто, чьими архитектурными произведениями искусства можно полюбоваться в Хельсинки, Эссене и многих других известных городах мира. Ренцо Пиано, архитектора, создающего шедевры в стиле хай-тек. Сантьяго Калатраву, архитектора, создающего новейшие архитектурные решения в стиле биотек. Оскара Нимейера, поклонника абстракционизма, привносящего новый взгляд в современную архитектуру.

Этот список можно продолжать бесконечно долго, но невозможно в полной мере кратко описать вклад каждого архитектора в современный облик городов. Более подробно познакомиться с жизнью и творчеством каждого из них можно в книгах. Книги по архитектуре способны полноценно раскрыть весь вклад создателей-архитекторов в облик современных городов.

Из чего состоит архитектура?

Загоревшись идеей стать архитектором, стоит быть готовыми к тяжелой и трудоемкой работе по изучению этой области искусства.

Действительно, любую архитектуру можно отнести к одному из видов творчества, главной целью которого является не только создание зданий для морального насыщения, но и обладающих высокой технологичностью строений.

Изучая эту отрасль, можно столкнуться с необходимостью идеально знать высшую математику, так как без сверхточных расчетов нельзя построить архитектурный шедевр, способный простоять столетия. Начать изучение высшей математики по учебникам трудно, особенно без должных объяснений со стороны искушенного преподавателя, однако не невозможно.

Виды архитектуры

Как и любое другое искусство, архитектуру можно отличить не только по стилям, но и по способам реализации проектов.

Архитектурой называют всю область применения, основанной на создании более комфортных условий для жизни человека. К ней относят: