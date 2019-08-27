Ортопедические изделия при травмах голеностопа

В чем разница

Многие, думая, что бандаж и ортез это одно и то же – заблуждаются. На самом деле запомнить очень легко. У бандажа слабая фиксация, а у ортеза – сильная (жесткая). Бандаж на голеностоп плотно облегает сустав и повышает его стабильность. Но он может быть не только мягким, но и усиленным. Мягкие бандажи используются в профилактических целях спортивных и бытовых травм, а также при болях в суставах, артритах и артрозах. Бандаж легкой фиксации равномерно распределяет нагрузку на ногу и частично фиксирует сухожилие, стопу и голеностоп. Материал таких бандажей обычно эластичный, бывает дышащий и такой, что обеспечивает комфорт при движении. Если травма опорно-двигательного аппарата носит более серьезный характер, то применяется ортез. Это изделие представляет собой более сложную конструкцию, выполненную из металла, ткани и пластика.Металлическая пластиковая пластина, формирует прочный и жесткий каркас. Он удерживает стопу в неподвижном положении.Специальные шарниры регулируются под необходимые параметры. С таким изделием вероятность получить повреждение при передвижении – исключена.

Они бывают жесткими и полужесткими с ребрами жесткости. Ортез назначают при серьезных травмах голеностопного сустава: вывихах, растяжениях и переломах, а также при дегенеративных заболеваниях хронического типа.

Когда назначают

Часто ослабленный голеностопный сустав является причиной травм. Растяжение связок, травма связки, вывихи и переломы – это все может произойти за доли секунд и никто от этого не застрахован. Любительницы высоких каблуков и неудобной обуви часто жалуются, что длительная ходьба становиться невыносимой и мучительной. Более того, каблуки и сами провокаторы травм: нога может подкоситься или подвернуться, а значит связки подвергаются риску. Спортсмены не представляют свою жизнь без тренировок. Бег или ходьба после усердной физической активности провоцируют болезненные ощущения в области стопы, ведь именно эта область ноги является самой уязвимой. Зачастую в период реабилитации после серьезного повреждения связок, стопа и нога нуждаются в полном покое, так как травмы такого рода могут нести ряд внутренних повреждений вовсе не заметных внешне. Во всех вышеперечисленных ситуациях наиболее эффективным способом ускорить процесс восстановления будет ношение бандажа на голеностоп.

Где купить

Ортопедические изделия на голеностоп можно купить в сети магазинов Рідні Медтехника. Представленные в сети бандажи отличаются высоким качеством в соответствии с высокими стандартами производителя, и, что немаловажно, по доступной цене. Сеть имеет свой интернет-магазин medtechnika.com.ua, поэтому покупка может быть не только выгодной, но и удобной.