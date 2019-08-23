Диваны и их особенности: обивка и наполнители для мягкой мебели

Производители мягкой мебели предоставляют покупателям массу возможностей для создания уютной обстановки в комнатах. Благоустроить жилое помещение, сделать отдых комфортным, дополнить гостиную или детскую комнату — с помощью дивана (одного или нескольких) это очень просто. Вы можете подобрать прямые, угловые, модульные, классические модели или трансформеры для замены спального места с эстетичной обивкой и качественными наполнителями. При покупке дивана в компании Barin House не стоит забывать о его гармоничном сочетании со стилем оформления дизайна вашего интерьера.

Популярные наполнители

На сайте https://www.barin.ua/divany/ диваны представлены в разных категориях. Это традиционные и эргономичные модульные конструкции, модели с бельевыми нишами и дополнительными накладками-полками, с каркасом из ДСП, натурального массива или металла. Из наполнителей заказчики обычно выбирают:

литой пенополиуретан — прочный, отличается длительным сроком службы;

независимые пружинные блоки для эффективной анатомической поддержки;

латекс — быстро восстанавливает форму, обеспечивает максимальный комфорт.

Ранее в диванах часто использовался поролон. Но сегодня этот материал утратил популярность из-за недолговечности, непрактичности.

Обивка и ее особенности

Для диванной обивки используют разные материалы: от всевозможных тканей до натуральной кожи. Последний вариант является наиболее практичным, отличается презентабельным внешним видом, простотой ухода. Заменить натуральный материал можно искусственным. Кожзам активно применяется для диванной обивки, поскольку имеет доступную стоимость и привлекательно выглядит. Ухаживать за этим материалом очень просто. Если вы планируете выбрать текстильную обивку, можно обратить внимание на следующие варианты:

флок — с густым ворсистым покрытием, износостойкий, прочный, влагостойкий, мягкий и бархатистый, приятный на ощупь;

велюр — нарядный, изысканный, практичный, шелковистый, воздухопроницаемый, гигиеничный;

жаккард — долговечный, с хлопчатобумажными волокнами, создает эффект естественной вентиляции. Эстетичный материал выделяется богатым разнообразием дизайнерских решений, роскошных узоров.

Гобеленовая обивка для диванов не менее популярна. Красивая ткань с замысловатыми рисунками имеет древнюю историю. Ранее для производства гобелена использовались только шерсть и натуральный шелк. Сегодня для улучшения эксплуатационных свойств часто применяются вискоза, люрекс, акрил.