Беспроводная сигнализация – умная и эффективная защита для дома и офиса

Безопасность играет важную роль как для частного дома или квартиры, так и для коммерческого объекта. Повысить ее в разы позволяют инновационные комплекты оборудования. Многие из них отличаются простотой установки и не требуют внесения изменений в интерьер. Относится сюда беспроводная сигнализация от secur.ua, представленная в разных цветах и составах.



Технические характеристики и функции

Беспроводная сигнализация – набор из нескольких устройств, выполняющих разные опции. Их количество варьируется в зависимости от сложности защиты и охватываемой площади.

Базовый комплект состоит из интеллектуальной централи, нескольких датчиков, реагирующих на движения, открытие/закрытие окон и дверей, брелока. Прогрессивные устройства управляются через мобильные приложения, отличаются гибкостью настроек. Их можно быстро подключать к действующим охранным пультам. Более продвинутые наборы имеют увеличенное количество датчиков. Сюда входят компоненты, срабатывающие на задымление и затопление.

Существуют комплекты, дополненные видеокамерами и сиреной. Первые позволяют оперативно проверить обстановку на объекте посредством визуализации на экране. Вторая запускает активацию звукового аварийного сигнала, что происходит одномоментно с отправкой оповещений и звонками на номера, заложенные в ПО.



Преимущества использования беспроводной сигнализации

Профессиональные сертифицированные сигнализации, функционирующие на основании беспроводных технологий, наделены целым перечнем преимуществ. Основными среди них являются:

простота и высокая скорость установки, без необходимости планирования схем прокладки проводов, штробления стен, установки коробов и т. д.;

совместимость с другими элементами систем безопасности;

возможность подключения к частной и государственной пультовой охране;

поддержание двух каналов связи (мобильная и интернет);

моментальное оповещение несколькими способами;

гибкость настроек и простота управления, в том числе на расстоянии.

Установить беспроводную систему можно самостоятельно, потратив не более 15 минут. Для этого достаточно внимательно изучить инструкцию. Подходят решения для частных домов, квартир, офисов, магазинов и прочих объектов недвижимости, нуждающихся в дополнительной защите от злоумышленников и/или пожаров, затоплений, утечки газа.