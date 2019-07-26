Как делают гинекологическое УЗИ? - УЗИ матки и придатков - Органов малого таза

УЗИ у гинеколога – одна из действенных методик обследования внутренних органов таза. Представленная процедура безболезненная и с минимальным дискомфортом. Гинекологическая диагностика дает возможность определить любые нарушения в организме, которые связаны с патологиями и осложнениями в функционировании половых органов.

Гинекологическое УЗИ в Киеве в центре Леомед – эффективный способ анализа репродуктивной системы. Врачи используют инновационную технику, которая делает УЗИ влагалища совершенно безболезненным и точным. Условия дают возможность пациентке ощущать себя комфортно на приеме у врача.

Гинекологическое УЗИ: как проходит?

Осмотр проводится при использовании современного устройства с датчиком. Его длина – 10-12 см, диаметр – 3 см. Аппарат вводится во влагалище, на конце рукоятки может быть борозда для забора материала для лаборатории. Датчик в режиме реального времени передает информацию на экран, которая отображается подробной и четкой картиной.

Вагинальное УЗИ выполняется со следующим алгоритмом:

Пациентка снимает белье ниже пояса и укладывается на удобной кушетке как при гинекологическом осмотре.

Доктор настраивает датчик: на него надевается одноразовый презерватив. Поверх наносится гель-смазка для обследования.

Прибор неглубоко вводится во влагалище. Для детальной картины врач может им немного поводить в разные стороны.

Время проведения диагностики – 10 минут. Гель снижает риск появления дискомфорта и увеличивает проводимость. Это ускоряет процедуру и дает возможность выявить даже скрытые патологии, которые невозможно определить лабораторным путем.

Подготовка к УЗИ органов малого таза: гинекологические рекомендации

Особой подготовки нет, но рекомендуется придерживаться следующих основных требований:

Не пейте жидкость за час, а лучше два до обследования.

Перед процедурой лучше опорожнить мочевой пузырь. Это позволит получить точные результаты.

При метеоризме рекомендуется предупредить об этом врача или принять препарат для устранения неприятного симптома.

Абдоминальное УЗИ не всегда может выступать гарантом точности результата. Чтобы развеять сомнения, нужно провести полное обследование половых органов. Обратите внимание, что в зависимости от органа, который вы диагностируете, может понадобиться придержаться следующих рекомендаций: проводить процедуру сразу после окончания критических дней; во время лечения обследование может совершаться несколько раз за цикл.

Что показывает гинекологическое УЗИ матки и придатков

Представленная диагностика определяет параметры органов и состояние половой системы. Врачу демонстрируется общая картина с четкими контурами всех органов. Также просматривается и определяется длина и ширина матки. Гинекологическое УЗИ показывает эхогенность – структуру тканей. Они должны быть однородными и равномерными.

Не стоит игнорировать обследование, ведь оно позволяет обнаружить жидкость и гной в трубах; эндоментриоз и миому; кисту, полипы и другие воспаления; пороки, внематочную беременность; злокачественные опухоли.

Сделать гинекологическое УЗИ вы сможете по предварительной записи или с направлением врача. Проходить такое обследование нужно по рекомендациям или раз в год (при отсутствии осложнений и патологий). Процедура рекомендована к регулярному проведению всем пациенткам, которые живут половой жизнью. Своевременная диагностика – гарантия вашего здоровья и правильной работы репродуктивной системы.