Кто и какую информацию получает о вас в интернете

Еще до Эдварда Сноудена люди догадывались о том, что мобильные устройства, компьютеры, социальные сайты и другие веб-сервисы накапливают информацию о пользователях. Американский спецагент же официально раскрыл, что она применяется не только в целях подбора актуальной рекламы.

Закрывая доступ к своим профайлам в соцсетях, мы обретаем только ложную уверенность защищенности. В действительности, все, что вы загрузили в сеть, автоматически становится собственностью серверов крупнейших корпораций.

Если вы переживаете по этому поводу, давайте разберемся, кто, каким образом и какую информацию получает о вас в интернете. А помогут в этом партнеры из провайдера “Киевстар”, который позволяет подключить интернет в Белой Церкви, Киеве, Львове, Харькове и большинстве других городов Украины.

Провайдер сможет рассказать, чем вы занимались 3 года назад

Представьте себе ситуацию, что вы проверяете свои сообщения в одной из социальных сетей. Заходя на сайт с протоколом http, вы демонстрируете все свои действия провайдеру. По этой причине Google начал помечать такие сайты словом “не защищено”, а знающие люди предпочитают посещать ресурсы с защищенным протоколом https.

У провайдеров хранится такая информация, как время посещения сайта, логи. По закону, он обязан сохранять все эти данные на протяжении трех лет. Сообщения, аудио, видео и изображения хранятся до полугода.

Все это необходимо для государственных органов, отвечающих за безопасность. Если же вы переживаете по поводу своей конфиденциальности или не хотите афишировать свои действия в сети, используйте VPN или браузера TOR, которые скрывают информацию о своих пользователях.

Браузер знает куда и на каком сайте вы кликаете

Все пользователи осведомлены, что при использовании сервисов Google они автоматически доверяют свою конфиденциальную информацию. Но мало кто понимает, что входит в данный перечень. Давайте конкретизируем:

Данные о ПО и устройстве; Сведения о подсоединении к интернету, IP адрес, скорость загрузки; Местоположение; Клики мыши; Данные о размещении вашего устройства: карман, кошелек, сумка¸стол и т.д.; История поисковых запросов; Логины и пароли; Статистика посещения вебсайтов (даже в режиме инкогнито).

Впрочем, убедиться во всем этом вы можете самостоятельно. Для этого просто примените сервис Webkay. С помощью данного сервиса вы не только сможете увидеть наличие информации, но также и обезопасить себя посредством применения специальных инструментов.

Социальная сеть знает какие духи нравятся вашему любимому человеку

Информация в социальной сети Facebook собирается при помощи сookies. Когда вы реагируете на посты нажатием на «лайк», сеть мигом фиксирует данное действие, даже когда вы вышли из режима онлайн. Facebook заинтересованы в том, чтобы вы как можно дольше оставались преданным юзером. С этой целью просматривается вся конфиденциальная информация, список друзей, отметки и посты.

К примеру, Facebook за несколько дней может определить, что у близкого вам человека скоро день рождения и будет показывать рекламу с его любимыми духами.

Важно помнить

Ничего из интернета никогда не удаляется. Переписки, страницы в социальных сетях сетях, фотографии и видео хранятся в резервных копиях для восстановления в случае сбоя. Поэтому лучше не выставлять в интернете ничего лишнего.