Паллетные стеллажи: основные преимущества и виды

Правильная организация пространства – залог оперативности проведения погрузочно-разгрузочных работ и, следовательно, товарооборота всего склада. Можно правильно разбить помещение на зоны, закупить качественную технику, создать оптимальные условия хранения для разных типов продукции, но если складские стеллажи выбраны неправильно, говорить об эффективности не приходится. Что лучше выбрать?

Паллетные стеллажи – оптимальное решение для складов, на которых хранятся большие объёмы продукции. Перечислим основные преимущества конструкций:

Простота монтажа. Установка стеллажей не займёт много времени. Они напоминают большой конструктор. Доставляются в разобранном виде. Мастера собирают стеллажи непосредственно на объекте. Их установка занимает меньше времени, чем монтаж более сложных мезонинных или комбинированных конструкций. Вместительность. На одном паллетном стеллаже в зависимости от его размера и количества уровней можно разместить до нескольких тонн груза. Упаковки компактно устанавливаются. Минимальное пространство между рядами позволяет увеличить вместительность секций. Мобильность. Неоспоримое преимущество металлических стеллажных конструкций. Они легко разбираются и собираются заново без необходимости использования специального оборудования. Если нужно перенести конструкцию в другое место, временно убрать несколько секций, сделать реорганизацию склада или изменить расположение складских зон в помещении, то выполнить работу можно очень быстро. Универсальность. Паллетные стеллажи используют для хранения продуктов питания, строительных материалов, крупной и мелкой бытовой техники, запчастей для авто, канцелярии и много другого.

Применение паллетных конструкций позволяет использовать до 85% свободного пространства. Это увеличивает товарооборот, помогает эффективно организовать место для хранения без необходимости поиска нового помещения.

Разновидности паллетных систем

Выбор конструкции определяется видом склада, его товарооборотом и видом продукции. Стеллажи выпускаются:

фронтальные;

набивные.

Фронтальные стеллажи – универсальные конструкции, которые устанавливаются в средних и крупных складах. Ограничение по типу груза отсутствует, что позволяет их использовать в логистических центрах, на предприятиях пищевой промышленной и в других сферах. Максимальная нагрузка на одну секцию составляет до 18 тонн, а на уровень хранения – до 4,5 т. Среди преимуществ фронтальных конструкций:

постоянный доступ к паллетам с грузом;

возможность адаптации для хранения нестандартных грузов;

мобильность;

увеличение скорости обработки грузов в среднем на 35–40%;

простой учёт запасов на складе;

надёжность. Профиль стеллажной стойки имеет до 12 рёбер жёсткости.

Фронтальные складские стеллажи соответствуют европейским стандартам качества, государственным нормативам.

Набивные конструкции считаются самым эффективным решением для организации хранения товара на складах. С их помощью можно максимально использовать доступное пространство. Эффективность и компактность систем достигаются за счёт отсутствия необходимости создания проездов между стеллажами. Конструкции drive-in выпускаются в двух модификациях:

LIFO. Принцип работы: «последним зашёл – первым ушёл»;

FIFO. Это проходная система размещения: «первым пришёл – первым ушёл».

LIFO подходят для складирования груза с долгим или неограниченным сроком годности. Разгрузка и погрузка осуществляются только с одной стороны. Набивные стеллажи, работающие по принципу FIFO, подходят для хранения скоропортящихся товаров, продуктов питания. Загрузка паллет выполняется с одной стороны, а разгрузка – с противоположной.

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