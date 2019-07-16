

Обзор самых покупаемых диванов для офиса в Киеве

Зачем нужен офисный диван? Это часть необходимой обстановки, такая же важная, как и компьютеры, кулеры для воды и календари с рабочим встречами. Частый вопрос от жителей Киева: Каким должен быть идеальный диван офисный и где его можно приобрести?



О компании AMF

Компания AMF - это производитель рабочей мебели с безупречной репутацией. Именно там можно приобрести диван, для любого офиса. Каталог офисных диванов 2019 по доступной цене позволит выбрать оптимальный вариант для любого офиса.



Диваны для офиса «Каролина»

Это на самом деле универсальный офисный диван. Клиент может собрать диван согласно размерам офиса и потребностям из отдельных частей, среди которых есть угловой модуль. Таким образом диван «Каролина» гармонично впишется в строгий офисный интерьер.

Он нейтральный, имеет строгие формы и классическую цветовую гамму. Он обтянут искусственной кожей их полиуретана Неаполь. С одной стороны, он имеет представительский внешний вид, очень приятный на ощупь. А, с другой – за ним легко ухаживать и содержать в чистоте. Он стойко переносит агрессивное воздействие окружающей среды, сохраняет свой первоначальный вид, несмотря на естественное механическое воздействие и агрессивное влияние ультрафиолета. Этот офисный диван создан для работы.



Офисные диваны серия «Визит»

Если нужно купить Диван для офиса от фабрики AMF, то стоит обратить внимание на серию «Визит». Диваны из этой коллекции очень удобные. Высокая спинка дивана удерживает спину в физиологически правильном положении, обеспечивая надежную поддержку позвоночника и приятное расслабление.

Помимо этого, «Визит» сочетает в себе компактность и вместительность. Эти, казалось бы, два взаимоисключающих понятия удалось совместить компании AMF.

По желанию заказчика можно собрать из модулей диван необходимой комплектации. Он обтянут эко-кожей, которая непревзойденно имитирует фактуру и цвет натуральной кожи. Мебель из серии «Визит» станет незаменимой частью офиса.



Офисные диваны серия «Квадро»

Продажа офисных диванов не ограничивается моделями из искусственной кожи. Модель «Квадро» кардинально от них отличается. Это лаконичный, строгий, но очень удобный диван на деревянных ножках с тканевой обивкой.

Он мягкий, эргономичный и стильный. Стоит немного подробней остановиться на характеристиках его составляющих частей. Ножки сделаны из темного орехового дерева. Оно сочетает в себе красоту и надежность.

Что касается обивки, то она представлена тканью «Сидней». Это безопасный, гипоаллергенный, прочный материал. Можно выбрать любую расцветку, чтобы диван «Квадро» стал гармоничной частью офисного интерьера.



Диваны для vip-офисов «Absolute»

Это мебель премиум-класса. Серия «Absolute» обязательно привлечет внимание. Это статусный, представительный, удобный диван.

Каркас сделан и высокопрочной стали, обивка – сочетает натуральную кожу и кожзаменитель. А наполнитель Memory Foam делает эту мебель комфортной.

Натуральная кожа используется на передней части дивана, она защищена смесью природных смол и современных добавок. Ее легко содержать в чистоте.

Искусственная кожа использована в задней части дивана. Диваны «Absolute» созданы для тех, кто хочет иметь все самое лучшее.





Компания «AMF» позволяет купить диван с доставкой по Киеву. Киевляне получают мебель безупречного качества, и приятное обслуживание, большой выбор современных моделей. Все возникшие вопросы помогут решить в колл центре, также есть возможность заказать обратный звонок. Подробная информация на сайте AMF.