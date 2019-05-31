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KANDINSKY Odessa Residence — комплекс апартаментов бизнес-класса у моря

31.05.2019 / 09:34
Весомое преимущество апартаментов - просторные комнаты, высокие потолки (три метра), панорамные окна, лоджия и/или терраса с видом на Черное море.

В Приморском районе Одессы строится новый комплекс KANDINSKY Odessa Residence, для которого характерны просторные апартаменты с панорамными окнами, уникальная архитектура, инновационные технологии и высокий уровень безопасности. Реализацией занимаются SAGA Development и Perfect Group, известные масштабными проектами недвижимости.

Детали, достойные внимания

Адрес KANDINSKY Odessa Residence — Французский бульвар, 63/65. Комплекс апартаментов станет ярким элементом архитектурного ансамбля Приморского района. Что важно знать инвесторам?

  • Уникальная концепция. Девелоперские компании стремятся создать символ архитектурного авангарда. Курортная резиденция впечатляет уже в проекте — в реальности все должно выглядеть еще лучше.

  • Качество. Технология строительства — монолитно-каркасная. Предусмотрено утепление фасада, что позволит достичь высоких показателей энергоэффективности.

  • Ход строительства ЖК Kandinsky Odessa Residence. Каждую неделю представители компании обновляют статус работ и добавляют свежие фотографии со строительной площадки. Есть возможность наблюдать за процессом строительства через веб-камеры.

Апартаменты

Продаются однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и двухуровневые апартаменты. Площадь однокомнатных апартаментов варьируется в пределах 37,5–298,51 кв. м. Студия, где можно организовать мини-кабинет и лаунж-зону с кальяном, — прекрасное решение для холостяка, который стремится оставаться в эпицентре деловой и культурной жизни Одессы. Более просторные апартаменты оценит супружеская пара, планирующая беременность. Двухкомнатные апартаменты площадью 64,2–164,1 кв. м и трехкомнатные апартаменты площадью 106,1–245,75 кв. м — идеальный вариант для семьи с детьми. Есть апартаменты с гардеробной. В двухуровневых апартаментах достаточно пространства для обустройства зон для сна, релакса, творчества, работы и встречи гостей.

Весомое преимущество апартаментов — просторные комнаты, высокие потолки (три метра), панорамные окна, лоджия и/или терраса с видом на Черное море. Здесь можно обустроить библиотеку, место для летних завтраков или зону для отдыха с баром, шезлонгом и колонками. Днем помещения наполнены естественным светом. Ночью жильцы смогут наслаждаться мерцанием огней города.

На этапе строительства Kandinsky Odessa Residence есть возможность перепланировать выбранные апартаменты. За деталями относительно стоимости и условий приобретения недвижимости обращайтесь в отдел продаж. Телефон вы можете найти на официальном сайте проекта.

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