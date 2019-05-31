Как выбрать женские кожаные сандалии: виды, преимущества, бренды и тенденции

Выбирая комфортную летнюю обувь, многие девушки задумываются о перспективах покупки сандалий. Отсутствие высокой шпильки, разнообразие стилей и направлений, отсутствие дискомфорта – их основные преимущества. Они станут удачным дополнением любого образа, поскольку хорошо сочетаются с разной одеждой.

Кожа – оптимальный материал для сандалий

Первая задача при выборе этой обуви – определение подходящего материала. На странице http://favoriteshoes.com.ua/ru/sandalii/f/material-leather/ кожаные сандалии представлены в широком ассортименте. Эти модели считают универсальными, практичными и долговечными. Они обладают рядом дополнительных плюсов:

защита кожи от воздействия прямого солнечного света;

воздухопроницаемость – ноги не потеют в жаркую погоду;

удобство – принимают форму стопы, избавляют от усталости;

презентабельный внешний вид, сочетаемость с разными стилями;

использование в течение 3-4 сезонов без потери внешнего лоска.

Самые известные бренды такой обуви – Sasha Fabiani, Aquamarin, Basconi, Anemone, Maria Moro и ряд других. Все эти модели представлены в профильном магазине FavoriteShoes. Они разрабатывались на основе модных тенденций и дизайнерских коллекций последних сезонов.

Разновидности женских кожаных сандалий

Производители предлагают женщинам несколько типов кожаных сандалий:

римские – плоская подошва, тонкие ремешки со сложным плетением и креплением под коленом;

классические – лаконичные модели, которые иногда украшают бахромой, стразами, камнями и вставками;

закрытые – строгий вариант для официальных мероприятий, хорошо сочетается с деловым костюмом;

открытые – обувь для дополнения этнического или повседневного образа, стилей кэжуал или бохо.

Как выбрать сандалии к предстоящему лету

Выбирая кожаные сандалии к будущему сезону, нужно учесть несколько рекомендаций:

минимализм – в моде будут лаконичные модели с несколькими полосками без лишнего декора;

сочетаемость – спортивную обувь можно носить с одеждой в стиле кэжуал, включая джинсы и шорты;

высота платформы не более 4,5 см – это визуально удлинит ноги, но не приведет к дискомфорту.

Кожаные сандалии, соответствующие приведенным рекомендациям, широко представлены в магазине FavoriteShoes. Там же можно найти модели с завышенными и закрытыми пятками, которые тоже будут популярны этим летом. Базовые расцветки приобретать необязательно, так как дизайнеры советуют экспериментировать с оттенками.