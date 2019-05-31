Войти | Зарегистрироваться
09:42

пятница,
31 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Как выбрать женские кожаные сандалии: виды, преимущества, бренды и тенденции

31.05.2019 / 09:27
Женские кожаные сандалии – один из трендов летнего сезона этого года. При выборе такой обуви нужно учесть рекомендации дизайнеров, изучить виды и особенности предлагаемых моделей.

Выбирая комфортную летнюю обувь, многие девушки задумываются о перспективах покупки сандалий. Отсутствие высокой шпильки, разнообразие стилей и направлений, отсутствие дискомфорта – их основные преимущества. Они станут удачным дополнением любого образа, поскольку хорошо сочетаются с разной одеждой.

Кожа – оптимальный материал для сандалий

Первая задача при выборе этой обуви – определение подходящего материала. На странице http://favoriteshoes.com.ua/ru/sandalii/f/material-leather/ кожаные сандалии представлены в широком ассортименте. Эти модели считают универсальными, практичными и долговечными. Они обладают рядом дополнительных плюсов:

  • защита кожи от воздействия прямого солнечного света;
  • воздухопроницаемость – ноги не потеют в жаркую погоду;
  • удобство – принимают форму стопы, избавляют от усталости;
  • презентабельный внешний вид, сочетаемость с разными стилями;
  • использование в течение 3-4 сезонов без потери внешнего лоска.

Самые известные бренды такой обуви – Sasha Fabiani, Aquamarin, Basconi, Anemone, Maria Moro и ряд других. Все эти модели представлены в профильном магазине FavoriteShoes. Они разрабатывались на основе модных тенденций и дизайнерских коллекций последних сезонов.

Разновидности женских кожаных сандалий

Производители предлагают женщинам несколько типов кожаных сандалий:

  • римские – плоская подошва, тонкие ремешки со сложным плетением и креплением под коленом;
  • классические – лаконичные модели, которые иногда украшают бахромой, стразами, камнями и вставками;
  • закрытые – строгий вариант для официальных мероприятий, хорошо сочетается с деловым костюмом;
  • открытые – обувь для дополнения этнического или повседневного образа, стилей кэжуал или бохо.

Как выбрать сандалии к предстоящему лету

Выбирая кожаные сандалии к будущему сезону, нужно учесть несколько рекомендаций:

  • минимализм – в моде будут лаконичные модели с несколькими полосками без лишнего декора;
  • сочетаемость – спортивную обувь можно носить с одеждой в стиле кэжуал, включая джинсы и шорты;
  • высота платформы не более 4,5 см – это визуально удлинит ноги, но не приведет к дискомфорту.

Кожаные сандалии, соответствующие приведенным рекомендациям, широко представлены в магазине FavoriteShoes. Там же можно найти модели с завышенными и закрытыми пятками, которые тоже будут популярны этим летом. Базовые расцветки приобретать необязательно, так как дизайнеры советуют экспериментировать с оттенками.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 мая
30 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.