ВНЖ для финансово независимых – путь к гражданству Франции

Временный французский статус рассчитан на иностранцев из государств, не входящих в Евросоюз. ВНЖ не ограничивает владельцев временными рамками нахождения в стране, но обязывает их регистрироваться по месту проживания. Финансово независимые лица имеют право постоянно проживать во Франции, через 5 лет, доказав сохранение первоначальных условий, они могут претендовать на ПМЖ.

По истечении такого же промежутка времени появляется возможность подачи прошения на гражданство. Первоначальными условиями не предусмотрено трудоустройство финансово независимых граждан, но через 1-2 года можно попытаться его получить.

Преимущества французского ВНЖ

Финансово независимые лица с временным статусом имеют право:

Свободно пересекать границу Франции бесчисленное количество раз;

При возникших проблемах на Родине, использовать временное место жительства в качестве надежного прибежища;

Проживать не только во Франции, но и любом другом государстве Евросоюза.

Как проходит оформление

Согласно закону, соискатель обращается в миграционную комиссию через аккредитованного представителя. В качестве такового может выступать сотрудник компании Migration Group, чье официальное представительство находится в Париже. Обо всех услугах компании можно узнать по ссылке.

В качестве аргумента правильности выбора посредника достаточно привести лишь один факт: сотрудники отдела помогают с оформлением 40 и более заявок на получение статуса во Франции в год от русскоязычных кандидатов. Благодаря их профессионализму, заявители без проблем получают одобрение комиссии, а после переезда – помощь при адаптации в незнакомой стране.

Процедура состоит из 4 этапов:

Заключение договора с агентством, предварительная проверка заявителя на соответствие условиям программы (1 день); Подготовка и перевод документов для получения визы D и ВНЖ (до 2-х недель); Запись в консульство для открытия визы D (ожидание – 45 дней и более); Получение ВНЖ Франции (порядка 1,5 мес.).

Временный статус для финансово независимых граждан – один из самых простых, хотя и наиболее затратных способов легализации во Франции. ВНЖ становится доступным и при других обстоятельствах: покупке недвижимости, учебе во французском ВУЗе, бракосочетании с французом/француженкой. Статус выдают на год с правом продления при условии сохранения первоначальных требований.

Стоимость оформления – порядка €9000/чел., срок рассмотрения документов длится около 4 месяцев.

Требования к главному заявителю

Далеко не каждый заявитель, имеющий в своем распоряжении значительные денежные средства, может получить ВНЖ Франции для финансово независимых, власти готовы принимать на своей территории только благонадежных и здоровых иностранцев.

Заинтересованные в статусе лица должны быть совершеннолетними, иметь хорошую репутацию, не иметь судимостей и санкций со странами ЕС. Им необходимо иметь медицинский полис с покрытием от €30 тысяч. Заявители обязаны документально подтвердить легальный ежемесячный доход из-за рубежа и наличие жилой недвижимости, собственной или арендованной, с учетом минимально допустимой площади – 9 м2/чел.

На законный статус могут претендовать родственники главного кандидата: жена/муж, несовершеннолетние дети и родители-иждивенцы старше 65 лет.

Финансовая составляющая

Размер минимальных денежных средств, необходимых для обретения ВНЖ, напрямую зависит от количества участников процесса, в него входят:

Текущий счет во французском банке – от €20 до 30 тысяч;

Регулярный доход – от €1800/мес. + 15% на супругу/супруга, + 10% на каждого ребенка. В качестве ежемесячных поступлений желательно иметь несколько источников, например, плату за сдачу в аренду недвижимости, депозитные начисления, гонорары и пр.;

Сумма, предназначенная для оплаты арендованного жилья и коммунальных услуг.

Помимо этого, необходимо учитывать: консульский сбор – €100/за 1, оплату карт ВНЖ каждого члена семьи: €180 в первый год, по €266 – в последующие.

Информация предоставлена компанией Migration Group.

Контакты: +356 9976 7693, info@migrgroup.com.



