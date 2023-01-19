Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти пвк "вагнер"

Про це заявив високопоставлений представник адміністрації США, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Чиновник заявив, що Міністерство фінансів США визначить "вагнер" як транснаціональну злочинну організацію.

"У координації з цим визначенням, наступного тижня ми також введемо додаткові санкції проти "вагнер" і мережі її підтримки на кількох континентах. Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку становить "вагнер", в тому числі через його постійну серйозну злочинну діяльність", - заявив чиновник.

Оголошення "вагнера" транснаціональною злочинною організацією згідно з указом президента США заморожує будь-які американські активи "вагнера" і забороняє американцям надавати кошти, товари або послуги цій групі.

"Цими та іншими діями ми хочемо звернутися до будь-якої компанії, яка розглядає можливість надання підтримки "вагнеру", з наступним меседжем: "вагнер" - це злочинна організація, яка здійснює широкомасштабні звірства і порушення прав людини, і ми будемо невпинно працювати над тим, щоб ідентифікувати, підірвати, викрити і переслідувати тих, хто допомагає "вагнеру", - заявив чиновник.

Минулого місяця Білий дім заявив, що група "вагнера" прийняла партію зброї з Північної Кореї для підтримки російських військ в Україні, що свідчить про посилення ролі групи в цьому конфлікті.