Крутые аналоги заезженных английских фраз I want, I like, I don’t like

Как часто в разговоре на английском языке вы употребляете подобные фразы? Если практикуете говорение регулярно, вы могли заметить, что они стали своего рода паразитами и даже начали раздражать.

Не переживайте, такая ситуация встречается у многих студентов. Проблема в том, что этим фразам вас научили еще в школе, поэтому мозгу легче всего обратиться к ним в случае необходимости. Чтобы решить проблему, достаточно выучить несколько новых аналогов и начать их осознанно использовать в письменной и устной речи. Вы и не заметите, как они станут естественной частью вашего лексикона.

Вместо I want

Если подумать, мы часто говорим о своих желаниях: когда делимся мечтами и планами, обсуждаем, какую еду заказать или какой фильм посмотреть. И если вы живете среди нейтивов, I want вам уже успело надоесть, уверены в этом. Ловите подборку крутых фраз на замену.

To feel like…

После нее может идти существительное (coffee, pizza) или глагол с -ing окончанием (watching, eating). Кстати, это актуально для всех последующих фраз.

I feel like watching this movie. - Я хочу посмотреть этот фильм.

I feel like a pizza. - Я хочу пиццу. (не “Я чувствую себя пиццей”)

To be in the mood for…

Эта фраза подойдет для случая, когда вы озвучиваете идеи о том, чем заняться или что съесть/выпить. Вы не настаиваете, а просто делитесь своими пожеланиями.

I’m in the mood for singing karaoke. - Мне бы хотелось спеть в караоке.

He said he was in the mood for a cup of tea. - Он сказал, что хочет выпить чашечку чая.

To be up for…

Похожее по степени интенсивности на предыдущую фразу. То есть, вы говорите, что хотели бы сделать что-то, но и без этого вполне можете обойтись.

She was up for playing golf. - Она была не против сыграть в гольф.

To be dying for…

А здесь уже выражаем сильное желание сделать что-то.

I’m dying for at least a short rest. - Мне очень нужен хотя бы короткий отдых.

Could really do with…

Подходит, когда говорите о том, что необходимо прямо сейчас, чтобы улучшить ситуацию или решить проблему.

We could really do with his detailed report to make a right decision. - Нам действительно необходим его подробный отчет, чтобы принять правильное решение.

Would kill for…

Еще более сильная фраза, выражающая ваше сильное желание и твердое намерение сделать или получить то, что \нужно любой ценой (в рамках закона, конечно).

I would kill for Granny’s cherry pie. - Я бы убил за бабушкин вишневый пирог.

Вместо I like

To be into…

Чаще всего употребляем по отношению к хобби и интересам, ведь она означает буквально “быть в чем-то”. То есть, вы заинтересованы в какой-то деятельности, что “погружаетесь в это с головой”.

Are you into swimming? - Тебе нравится заниматься плаванием?

To be fond of…

Чтобы подчеркнуть особо важное для вас занятие или человека, которые занимают почетное место в вашем сердце, используйте эту фразу.

He is fond of collecting postcards. - Он очень увлекается коллекционированием открыток.

To be crazy about… / To be addicted to…

Если ваша любовь к чему-то/кому-то уже переросла в некую зависимость, можете использовать по отношению к этому одну из данных фраз.

I was crazy about k-pop when I was 13. - Я была без ума от k-pop, когда мне было 13.

You are addicted to coffee, aren’t you? - Ты зависим от кофе, не так ли?

To be a big fan of…

Еще одна фраза для рассказа о своем сильном увлечении. Её следует понимать дословно — вы говорите, что фанатеете от какого-то занятия.

I am a big fan of football. - Я большой фанат футбола.

To be a sucker for…

Наверное, самое сильное выражение в подборке “I like”. Буквально означает — “быть помешанным”.

He is a sucker for her. - Он помешан на ней.

Вместо I don’t like

To be not into… / To be not a big fan… / To be not crazy about…

Да, берем выражения из раздела “Мне нравится” и добавляем частичку not. Чтобы смягчить фразу, можно использовать наречия really или actually.

Подойдут для обсуждения предпочтений в музыке, кино, еде, хобби.

Do you like playing tennis? - I’m not actually a big fan of it.

Тебе нравится играть в теннис? - На самом деле, я не большой фанат этого.

To be pass

Когда вам что-то предлагают, но вы хотите отказаться, просто скажите:

Thank you, but I am pass this time. - Спасибо, но я пас в этот раз.

It’s not for me. / It’s not my thing.

Еще один вариант, который любят использовать британцы — “It’s not my cup of tea”. То есть, что-то вам не подходит, вы не хотите этого, потому что будете чувствовать себя “не в своей тарелке”.

Thanks for your offer, but it’s not for me. - Спасибо за ваше предложения, но я откажусь.

Can’t stand… / To be sick of…

Если что-то вам откровенно не нравится, надоело или даже отвратительно, вы можете выразить свои чувства с помощью таких фраз.

I can't stand this awful stink anymore. - Я больше не могу выносить эту ужасную вонь.

I am sick of your rude character. - Меня тошнит от твоего грубого характера.