Крутые аналоги заезженных английских фраз I want, I like, I don’t like

Как часто в разговоре на английском языке вы употребляете подобные фразы? Если практикуете говорение регулярно, вы могли заметить, что они стали своего рода паразитами и даже начали раздражать.
Не переживайте, такая ситуация встречается у многих студентов. Проблема в том, что этим фразам вас научили еще в школе, поэтому мозгу легче всего обратиться к ним в случае необходимости. Чтобы решить проблему, достаточно выучить несколько новых аналогов и начать их осознанно использовать в письменной и устной речи. Вы и не заметите, как они станут естественной частью вашего лексикона.
Вместо I want
Если подумать, мы часто говорим о своих желаниях: когда делимся мечтами и планами, обсуждаем, какую еду заказать или какой фильм посмотреть. И если вы живете среди нейтивов, I want вам уже успело надоесть, уверены в этом. Ловите подборку крутых фраз на замену.
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To feel like…
После нее может идти существительное (coffee, pizza) или глагол с -ing окончанием (watching, eating). Кстати, это актуально для всех последующих фраз.
I feel like watching this movie. - Я хочу посмотреть этот фильм.
I feel like a pizza. - Я хочу пиццу. (не “Я чувствую себя пиццей”)
To be in the mood for…
Эта фраза подойдет для случая, когда вы озвучиваете идеи о том, чем заняться или что съесть/выпить. Вы не настаиваете, а просто делитесь своими пожеланиями.
I’m in the mood for singing karaoke. - Мне бы хотелось спеть в караоке.
He said he was in the mood for a cup of tea. - Он сказал, что хочет выпить чашечку чая.
To be up for…
Похожее по степени интенсивности на предыдущую фразу. То есть, вы говорите, что хотели бы сделать что-то, но и без этого вполне можете обойтись.
She was up for playing golf. - Она была не против сыграть в гольф.
To be dying for…
А здесь уже выражаем сильное желание сделать что-то.
I’m dying for at least a short rest. - Мне очень нужен хотя бы короткий отдых.
Could really do with…
Подходит, когда говорите о том, что необходимо прямо сейчас, чтобы улучшить ситуацию или решить проблему.
We could really do with his detailed report to make a right decision. - Нам действительно необходим его подробный отчет, чтобы принять правильное решение.
Would kill for…
Еще более сильная фраза, выражающая ваше сильное желание и твердое намерение сделать или получить то, что \нужно любой ценой (в рамках закона, конечно).
I would kill for Granny’s cherry pie. - Я бы убил за бабушкин вишневый пирог.
Вместо I like
To be into…
Чаще всего употребляем по отношению к хобби и интересам, ведь она означает буквально “быть в чем-то”. То есть, вы заинтересованы в какой-то деятельности, что “погружаетесь в это с головой”.
Are you into swimming? - Тебе нравится заниматься плаванием?
To be fond of…
Чтобы подчеркнуть особо важное для вас занятие или человека, которые занимают почетное место в вашем сердце, используйте эту фразу.
He is fond of collecting postcards. - Он очень увлекается коллекционированием открыток.
To be crazy about… / To be addicted to…
Если ваша любовь к чему-то/кому-то уже переросла в некую зависимость, можете использовать по отношению к этому одну из данных фраз.
I was crazy about k-pop when I was 13. - Я была без ума от k-pop, когда мне было 13.
You are addicted to coffee, aren’t you? - Ты зависим от кофе, не так ли?
To be a big fan of…
Еще одна фраза для рассказа о своем сильном увлечении. Её следует понимать дословно — вы говорите, что фанатеете от какого-то занятия.
I am a big fan of football. - Я большой фанат футбола.
To be a sucker for…
Наверное, самое сильное выражение в подборке “I like”. Буквально означает — “быть помешанным”.
He is a sucker for her. - Он помешан на ней.
Вместо I don’t like
To be not into… / To be not a big fan… / To be not crazy about…
Да, берем выражения из раздела “Мне нравится” и добавляем частичку not. Чтобы смягчить фразу, можно использовать наречия really или actually.
Подойдут для обсуждения предпочтений в музыке, кино, еде, хобби.
Do you like playing tennis? - I’m not actually a big fan of it.
Тебе нравится играть в теннис? - На самом деле, я не большой фанат этого.
To be pass
Когда вам что-то предлагают, но вы хотите отказаться, просто скажите:
Thank you, but I am pass this time. - Спасибо, но я пас в этот раз.
It’s not for me. / It’s not my thing.
Еще один вариант, который любят использовать британцы — “It’s not my cup of tea”. То есть, что-то вам не подходит, вы не хотите этого, потому что будете чувствовать себя “не в своей тарелке”.
Thanks for your offer, but it’s not for me. - Спасибо за ваше предложения, но я откажусь.
Can’t stand… / To be sick of…
Если что-то вам откровенно не нравится, надоело или даже отвратительно, вы можете выразить свои чувства с помощью таких фраз.
I can't stand this awful stink anymore. - Я больше не могу выносить эту ужасную вонь.
I am sick of your rude character. - Меня тошнит от твоего грубого характера.