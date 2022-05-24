На Ровенщине верующие УПЦ опровергли переход в ПЦУ

В Ровенской области община Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви в селе Глинск провела собрание, на котором решили не менять конфессиональную принадлежность.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии,

активисты ПЦУ собирают подписи среди местных жителей, якобы в поддержку «объединения церкви», используя манипуляции и в некоторых случаях – подделку документов.

«В Глинске собирали какие-то подписи, говорят, чтобы объединить церковь. Инициативная группа, созданная исключительно из сторонников ПЦУ, изучая мнение жителей села, часто агитировала, навязывая свое мнение. Манипулируя фактами и используя возраст пожилых людей, прибегали собиратели и к подделке подписей», – рассказал настоятель храма УПЦ протоиерей Василий Начев.

Священник отметил, что хотя у ПЦУ есть свой храм в селе, они провоцируют очередную волну межконфессионального противостояния в Глинске, которое разъединяет сельскую общину.

Свято-Успенская община УПЦ 8 апреля провела собрание, на котором единогласно решили не менять конфессиональную юрисдикцию.

«Отмечу, что право решать принадлежности к религиозной конфессии имеют только прихожане храма, а не все жители села и верующие других конфессий. Подчеркиваю, не вся община села, а религиозная община. Это четко отмечено законом! За нас решать не нужно! Наш храм никогда не пуст, наоборот наполнен каждое воскресенье верующими. И собравшиеся нас объединять знают, что мы в большинстве», – сказал протоиерей Василий Начев.