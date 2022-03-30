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В епархиях УПЦ отпели погибших украинских воинов

30.03.2022 / 16:30
В епархиях УПЦ отпели погибших украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
На Виннитчине в селе Подольское благочинный Жмеринского округа протоиерей Ярослав Коромчевский совершил чин отпевания погибшего Защитника Украины Петра Каменецкого

Священники Винницкой, Владимир-Волынской, Полесско-Сарненской, Тульчинской, Черновицко-Буковинской и Харьковской епархий Украинской Православной Церкви отпели погибших защитников Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, на Виннитчине в селе Подольское благочинный Жмеринского округа протоиерей Ярослав Коромчевский совершил чин отпевания погибшего Защитника Украины Петра Каменецкого.

«Ему было всего 23. Петр был храбрым юношей, прекрасным сыном, мужем, заботливым отцом, любящим братом, верным и искренним другом, настоящим патриотом и защитником своей Родины», – говорится в сообщении

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий от имени всей епархии выражает искренние соболезнования семье усопшего.

В храме в честь святой великомученицы Екатерины села Черемошная Воля Владимир-Волынской епархии УПЦ отпевание 48-летнего воина Николая Булавки, погибшего в бою защищая юг нашей страны, возглавил благочинный Любомльского Рождество-Богородичного благочиния протоиерей Василий Мельничук.

«Заупокойная молитва собрала в храме множество односельчан, жителей окрестных сел, а также военнослужащих и представителей власти. Похоронили воина Николая на кладбище соседнего села Нудыже», – сообщается на сайте епархии.

По благословению митрополита Полесского и Сарненского Анатолия архимандрит Илларион (Клебан) в сослужении духовенства епархии совершил чин отпевания воина Александра Новака в Александро-Невском храме Костополя. Архиерей выразил соболезнования родным и близким погибшего воина.

На Виннитчине священники Тульчинской епархии проводили в последний путь погибших защитников Украины Сергея Задорожного и Виталия Могилу.

Отпевание воина Сергея в селе Киблич возглавил благочинный Гайсинского округа протоиерей Олег Дячина, а воина Виталия в последний путь молитвенно провел настоятель местного храма протоиерей Георгий Савко.

Священники Черновицкой епархии УПЦ в селе Новоселица отпели воина Петра Ивлева. Чин отпевания и похорон совершили настоятель храма в честь Рождества Богородицы иерей Димитрий Фуштей и священник Георгий Фуштей.

Настоятель Свято-Павловского храма Харькова протоиерей Сергей Скубченко совершил чин отпевания женщины, погибшей 26 февраля во время бомбежки Северной Салтовки. Также одиноких людей, оставшихся в селах Харьковской области, отпел протоиерей Стефан Бугир.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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