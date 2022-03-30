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Управделами УПЦ объяснил, как ощутить любовь Бога

30.03.2022 / 14:15
Управделами УПЦ объяснил, как ощутить любовь Бога
Источник: Центр информации УПЦ
Любовь Бога вне времени и границ

Любовь Бога к человеку безгранична, Он никогда не оставит любящих Его.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Приходится порой слышать скорбные слова от людей, потерявших всякую надежду: Господь нас оставил. Обратимся к евангельским строкам - единственному истинному и чистому источнику, стоящему нашего доверия. И с первых же предложений мы окунаемся в прекраснейший поток бесконечной любви Бога к человеку. Каждое слово пронизано Божественной любовью и являет собой сердечное послание к каждому из нас», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что любовь Бога вне времени и границ.

«Она не может прейти или убавиться. Ей нет окончания и предела. Потому что Господь и есть Любовь. И любовь исходит только от Бога.Поэтому, как бы ни было тягостно на душе, нужно твердо верить в то, что Господь не изменяет Своей любви и любит каждого человека безусловно. Всё в нашей жизни происходит по Его благому и милосердному Промыслу о нас. И если мы смиренно примем Его святую волю, то всё происходящее станет спасительным для нас», - напомнил архиерей.

Митрополит Антоний обратил внимание, что Господь не отдаляется от человека.

«Ничто не может отдалить нас от Бога, кроме нашего на то желания. Любовь Господня распространяется на всю Вселенную и на всех живущих в ней. Она и есть Жизнь.«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?..Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:35–39)», - подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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