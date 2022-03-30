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На Виннитчине УПЦ передала более 40 тонн гуманитарной помощи беженцам и ВСУ

30.03.2022 / 13:35
На Виннитчине УПЦ передала более 40 тонн гуманитарной помощи беженцам и ВСУ
Источник: Центр информации УПЦ
На приходах собирают гуманитарную помощь для беженцев

В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви верующие и духовенство передали более 40 тонн гуманитарной помощи, собрали более 120 тыс гривен украинским воинам и приютили тысячи беженцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, приходы Винницкой епархии активно помогают украинским военнослужащим и собирают гуманитарную помощь.

Священники принимают при храмах пострадавших от войны украинцев из разных областей. С начала войны в храмах и монастырях епархии было предоставлено убежище более 2 тыс беженцам.

На приходах собирают гуманитарную помощь для беженцев. Также нуждающимся передано более 40 тонн продуктов, одежды, средств личной гигиены. Священники УПЦ в Виннице посещают блокпосты города и передают продукты и необходимые вещи защитникам.

Священнослужители доставляют гуманитарную помощь в пункты сбора города Винницы и других населенных пунктов. Нижние храмы епархии с первого дня войны были обустроены под бомбоубежища. Идет сбор средств на нужды украинских военных, уже было собрано и передано около 120 тыс гривен.

Как сообщалось ранее, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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