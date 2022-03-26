В полиции опровергли фейки об оружии в храмах УПЦ на Ровенщине

В ходе осмотров в храмах Ровенско-Острожской епархии Украинской Православной Церкви оружие не обнаружено.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в официальном ответе ГУ Национальной полиции Украины в Ровенской области.

С просьбой предоставить официальное опровержение относительно информации, которую активно в социальных сетях и различных средствах массовой информации распространяли недобросовестные украинцы о наличии оружия в церквях Ровенской епархии УПЦ, в правоохранительные органы обратился епископ Пимен, управляющий Ровенско-Острожской епархией.

«В ходе проведения вышеупомянутых мероприятий не обнаружены предметы, оборот которых запрещен или ограничен действующим законодательством Украины», - подчеркнули в официальном письме от Национальной полиции в Ровенской области.

Епископ Пимен обратился ко всем жителям Ровенщины с просьбой «перестать манипулировать на религиозной тематике, тем самым давая шансы врагу, а приступить к делу и молитве, для скорейшего достижения мира в Украине».