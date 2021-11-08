Епископ УПЦ рассказал, чему учит подвиг святого Димитрия Солунского

Святой Димитрий Солунский своим мученическим подвигом показал, что есть ценности, которые выше самой жизни человека.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Димитрий, занимая одну из самых высоких государственных должностей, не скрывал свою веру в Бога. Он не стеснялся Христа, не считал, что «политическая целесообразность» выше Евангелия и христианских ценностей. Именно об этом важно помнить нашим современным политикам. Нужно помнить, что есть вещи, которые важнее «демократии», «толерантности» и непонятных для христиан «ценностей». Нужно помнить, что есть учение Христа, есть ценности, которые базируются на Священном Писании и вере в Бога. Нельзя в угоду сиюминутным выгодам изменять им и предавать их», - рассказал епископ Виктор.

Владыка напомнил, что когда Димитрий узнал, что император решил с ним «разобраться», то не испугался, а поручил раздать свое имущество бедным, а сам стал молиться и поститься, готовясь таким образом к мученическому венцу.

«Мы живем в мире, где постоянно акцентируется внимание на том, что жизнь человека - это высшая ценность. Однако, святой Димитрий показывает, что это не так. Потому что, если сам факт биологического существования является высшей ценностью, то человек превращается в животное, обладающее определенным набором эмоций. Для христианина же, высшая ценность находится за пределами биологического существования, а значит, сам человек становится выше самого себя, простираясь навстречу высшей реальности - к Богу. Вот это стремление к Нему и наделяет нашу жизнь смыслом и превращает нас из биологических существ в существа духовные», - подчеркнул архиерей.

Владыка пожелал всегда помнить о Христе и наполнять «жизнь поиском Бога, который дает смысл нашему существованию. Ибо только так мы сможем остаться людьми».