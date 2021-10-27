У Украины есть ряд асимметричных ответных шагов на случай, если РФ прекратит поставки газа - Кулеба

"Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов", - написал Кулеба в Twitter 26 октября.

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