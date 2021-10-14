Войти | Зарегистрироваться
19:01

четверг,
14 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Сумщине Предстоятель УПЦ возглавил праздничное богослужение в день Покровы

14.10.2021 / 18:10
На Сумщине Предстоятель УПЦ возглавил праздничное богослужение в день Покровы
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий поздравил архиепископа Конотопского и Глуховского Романа с тезоименитством и 50-летием со дня рождения и наградил орденом преподобного Иова Почаевского I степени

В Сумской области Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Конотопа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятелю сослужили епископы Украинской Православной Церкви, духовенство Конотопской епархии, кафедрального собора и гости в священном сане.

На малом входе Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил духовенство епархии богослужебными наградами.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим с проповедью.

За Литургией вознесли особые прошения о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.

Митрополит Онуфрий поздравил архиепископа Конотопского и Глуховского Романа с тезоименитством и 50-летием со дня рождения и наградил орденом преподобного Иова Почаевского I степени. 

Владыка Роман поблагодарил Предстоятеля и подарил Митрополиту Онуфрию икону Покрова Пресвятой Богородицы.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 октября
13 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.