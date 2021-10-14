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Народні депутати Верховної Ради - за місцеві ініціативи “Національної платформи”

14.10.2021 / 16:33
Представники Верховної Ради України від різних партій та фракцій, серед яких Анна Скороход (За Майбутнє), Сергій Шахов (депутатьска група «Довіра»), Нестор Шуфріч (ОПЖЗ), а також голова фракції «Батьківщіна» Юлія Тімошенко підтримали ініціативи громад Херсонщини ПРОТИ ЗАКРИТТЯ ШКІЛ ТА ЛІКАРЕНЬ.

Минулого тижня лідер нової позапарламентської партії “Національна платформа” Катерина Одарченко звернулась до всіх політичних сил з закликом вирішити кричущу ситуацію с руйнуванням соціальної структури на півдні України.

Мова йде про закриття у Херсонській області шкіл зі старшими класами, коли за планом ОДА з 291 закладу залишають лише 45 ліцеїв на більш ніж мільйонне населення регіону, а також закриття районних лікарень коли на 18 громад півночі Херсонщини статус опорних надають лише двом лікарням.

«Національна платформа» на чолі з Одарченко активізувала місцеву ініціативу громад з відповідним зверненням до Кабміну щодо захисту прав людей на медичне обслуговування та ПОВНУ середню освіту. Під яким сьогодні зібрано більш ніж 15 тисяч підписів мешканців Херсонщини.

«Якщо в результаті псевдо реформ у в величезному регіоні людей фактично залишають без екстреної  медичної допомоги, а дітей без можливості Повної середньої освіти, то Батьківщина зробить все можливе щоб виправити критичну ситуацію. Бо без збереження соціальної інфраструктури не може бути розвитку українського села.» – Заявила свою позицію лідер «Батьківщини» Юлія Тимощенко

Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход, підкреслила що «ситуація з лікарнями на Херсонщині є прямим порушенням законодавства. Тому що за законом час надання невідкладної допомоги не може перевищувати 60 хвилин, а в реальності від віддалених сіл до опорних лікарень треба долати біля 100 км сільськими дорогами».

Нестор Шуфрич також підтримал звернення «Національної платформи» до Кабміну щодо надання статусу  опорних ще двом лікарням півночі регіону, а Сергій Шахов заявив про підтримку внесення змін до бюджетного закону, щодо фінансування освітньої мережі і збереження шкіл з 10-12 класами у сільских громадах.

Катерина Одарченко подякувала депутатам за небайдуже ставлення до проблем Херсонського регіону, можливість відставити у сторону політичні розбіжності і об’єднатися у вирішенні кризисної ситуації що склалася на півдні України.

Катерина Одарченко, Анна Скороход, Юлія Тимошенко, Національна платформа, Сергій Шахов
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