Митрополит УПЦ Иларион - верующим Донбасса:Лишь в соборном стоянии в Православной вере Господь поможет победить

Тысячи верующих со всех уголков Украины собрались в Святогорской лавре на торжества, посвященные 30-летию создания Донецкой епархии Украинской Православной Церкви и 30-летию архиерейской хиротонии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Божественную литургию возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

Предстоятелю сослужили архиереи Украинской, Польской и Молдавской Православных Церквей. На малом входе Блаженнейший Митрополит Онуфрий по случаю 70-летия со дня рождения и 30-летия епископской хиротонии митрополита Илариона наградил его правом преднесения креста за богослужением.

«За 30 лет своего служения Вы пережили много испытаний, трудностей, но Господь дает великие испытания тем, кто велик. Мы радуемся, что все те неудобства, скорби, которые пришлось вам пережить в Вашем служении о своей пастве, они были победоносными. Человек на земле живет жизнь, как будто проходит через море, которое никогда не бывает спокойным. Господь подарил нам Церковь, Которая является кораблем спасения, и ведет человека через это житейское море. Вы являетесь кормчим этого корабля, который Господь учредил на Донбасской земле», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ пожелал владыке Илариону сил и милости Господней среди испытаний на пути к Царству Небесному.

«Желаем, чтобы дальнейшие лета Вашей жизни и служения были яркими, светлыми, благодатными, наполненными щедротами и милостями Божьими. Что будет впереди - только Бог знает. И Он знает, кому что посылать. Сильным посылаются большие испытания, слабым - маленькие. Что бы не встретилось на пути, чтобы оно было всегда удобопреодолимым, чтобы над всем вы торжествовали победу и вместе со своей паствой шли тем путем, который называется Божия дорога, которая ведет человека ко спасению», - пожелал Блаженнейший.

С поздравлениями митрополиту Илариону обратился архиепископ Перемышльский и Горлицкий Паисий. Владыка передал поклон от Предстоятеля Польской Православной Церкви и выразил поддержку от имени клира своей Поместной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

«Мы всегда с Вами. Вы - наш. Мы всегда стараемся поддерживать Вас и словом, и молитвами», - сказал архиепископ Паисий.

Архиерей поздравил митрополита Илариона с юбилеем и от имени Митрополита Саввы вручил ему высшую награду Польской Православной Церкви - орден святой равноапостольной Марии Магдалины I степени, а также передал юбилейную панагию от Предстоятеля Польской Церкви и список Леснинской иконы Богородицы от архиепископа Люблинского и Холмского Авеля.

Митрополит Иларион поблагодарил Предстоятеля, епископат и верующих за молитвы и поддержку.

«Благодарим за ваш Первосвятительский визит в нашу Святогорскую лавру. Это особенное место, место молитвы, любви, место слез. Еще не так давно перед иконой Божьей Матери стояли люди на коленях и со слезами просили Ее, чтобы Он защитила народ Божий, народ верный от нашествия и от тех страшных дней, которые пережили мы, жители Донбасса. Эти страшные дни утихли, но они продолжаются. Мы верим, что Матерь Божья раскрыла свой омофор над нами», - сказал владыка.

Митрополит Иларион отметил, что только Господь поможет преодолеть все испытания.

«Юбилеи они приходят и уходят. Тот юбилей, который мы сегодня празднуем, он неожиданный для меня такой высокой наградой, которую я сегодня получил от Вас. Эта награда обязует к большому, она свидетельствует, как Вы сказали, что большому человеку и большая награда, но и большие испытания. Дай Бог, чтобы вместе мы несли те испытания, которые Господь посылает нам. Мы верим в то, что только лишь в соборном стоянии святой Православной вере Господь нам поможет выстоять и победить. Буду делать все дальше, чтобы Господь позволил и дал мне сил, чтобы верно служить нашей святой Православной Церкви», - подытожил владыка.