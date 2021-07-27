Кравчук после операции на сердце находится на аппарате искусственного дыхания

Об этом рассказали в окружении первого президента.

По словам собеседника издания, пока глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Однако никаких подробностей тогда не сообщалось.

При этом первый президент отсутствовал на торжественном заседании Верховной рады по случаю Дня Конституции Украины.

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