Разумков надеется, что Рада вскоре приступит к рассмотрению судебной реформы

"Я думаю, что профильный комитет и коллеги сконцентрируются на этой реформе (судебной реформе - ИФ) и мы в ближайшее время сможем ее рассмотреть", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 14 июня.

Он подчеркнул, что одна из причин того, что инвесторы не приходят в Украину - неуверенность, что украинские суды будут защищать их интересы так, как в Европе, США, Канаде.

"Вопрос судебной реформы поднимается на каждой международной встрече, но в первую очередь реформа судов нужна нам", - сказал спикер.

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