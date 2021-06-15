Войти | Зарегистрироваться
12:55

вторник,
15 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Разумков надеется, что Рада вскоре приступит к рассмотрению судебной реформы

15.06.2021 / 11:20
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время парламент приступит к рассмотрению вопросов, касающихся судебной реформы.

"Я думаю, что профильный комитет и коллеги сконцентрируются на этой реформе (судебной реформе - ИФ) и мы в ближайшее время сможем ее рассмотреть", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 14 июня.

Он подчеркнул, что одна из причин того, что инвесторы не приходят в Украину - неуверенность, что украинские суды будут защищать их интересы так, как в Европе, США, Канаде.

"Вопрос судебной реформы поднимается на каждой международной встрече, но в первую очередь реформа судов нужна нам", - сказал спикер.

Источник

судебная реформа, ВР, Разумков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июня
14 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.