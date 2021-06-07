Митрополит УПЦ рассказал о смысле слов «спешить навстречу Богу»

Спешить навстречу к Богу – значит стараться во всём Ему подражать, значит исполнять Его заповеди.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).

«Бог нас сотворил. Бог не желает никому из нас погибели. Бог делает всё для того, чтобы мы спаслись. Он идёт к нам навстречу. А мы, спешим ли мы Ему навстречу? И как мы можем засвидетельствовать, что мы идём навстречу Богу, если мы вечно ропщем? Мы постояно недовольны жизнью. Ищем виноватых в своих бедах и осуждаем всех и вся.

Мы всё больше от Него удаляемся, погружаясь в обсуждение своих бытовых проблем. Раздражение, душевное беспокойство, и как результат – ропот и неудовлетворенность собой и жизнью. Но даже такими мы остаемся братьями Христу. Он всё это знает и даёт нам снова и снова шанс осознать себя людьми. Не существами, которые думают только о том, как насытить своё тело, а именно людьми. Теми, кто думает, дышит и творит по благодати Духа», - объяснил митрополит Лука.

По его словам, нам следует помнить о своей самой главной цели – всегда быть с Богом.

«Всегда следовать за Богом. Мы – Его братья. Сегодня многие восстают против Церкви, потому что она не от мира сего. Так было и так будет всегда. И чем скорее верующий человек поймет это, тем легче ему будет в жизни. Человек должен раз и навсегда понять, что не Бог создает для него проблемы. Бог создает только то, что нужно для нашего спасения. Мы – Его чада, любимые чада. Если же человек, который всеми клеточками свой души жаждет встречи с Богом, но её не имеет, должен спросить себя: «А всё ли я делаю для этой встречи?» «Всё ли я сделал для того, чтобы избавиться от грехов, которые терзает мою душу?». И самый главный из них – грех гордыни», - отметил архиерей.

В завершении митрополит Лука напомнил о словах Христа, что «не здоровые нуждаются во враче, а больные». «Мы больны грехом. И уж когда мы пришли во врачебницу, нам следует исполнять то, что «приписал» нам Бог. Не будем роптать, а благодарить и не забывать о том, что мы – братья Господа, Который ради нас пострадал и воскрес», - подытожил владыка.