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ОПЗЖ требует от власти немедленно освободить Виктора Медведчука из-под домашнего ареста

22.05.2021 / 12:25
Вчера Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство прокуроров и взять под стражу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Но при этом суд оставил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста. Такое развитие событий полностью подтверждает заказной характер дела против оппозиционного политика.

Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ.

Слушания в Киевском апелляционном суде в очередной раз изобличили всю лживость обвинений против Виктора Медведчука. И поэтому суд не решился взять его под стражу. При этом освободить побоялся.

«Властям не помогли ни открытое давление, ни судорожный поиск хоть каких-то свидетельств виновности оппозиционера. Каждое новое публичное слушание разоблачает лживость и фальшь всех обвинений. После полного провала прокуроров суд должен был освободить Виктора Медведчука. То, что этого не произошло, только подтверждает заказной и откровенно политический характер развязанной против него судебной травли», ‒ подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

Политический характер преследования одного из лидеров оппозиции очевиден, убеждены в партии.

«Даже оказавшись в роли голого короля, власть продолжает копать себе яму. Она не желает сворачивать с пути репрессий и признавать свои ошибки. Страх перед публичным разоблачением и боязнь оппозиции толкают Зе-команду на дальнейшие нарушения гражданских прав и разрушение украинской демократии», – отмечается в заявлении.

По мнению однопартийцев Виктора Медведчука, преступные действия власти в отношении него полностью подорвали доверие украинцев к правоохранительной системе и нанесли непоправимый урон Украине на международной арене. Однако то, что власти не удалось бросить Медведчука за решетку, в партии расценивают как маленькую, но все же победу. И будут добиваться снятия всех надуманных обвинений.

«Мы оцениваем решение Апелляционного суда от 21 мая как важную победу правды и шаг к восстановлению справедливости в отношении Виктора Медведчука. Мы продолжаем борьбу с произволом власти. Будем добиваться полного снятия обвинений, публичных извинений от Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны. Наказания всех инициаторов противоправных действий против ОПЗЖ – единственной политической силы, которая, несмотря на гонения, отстаивает интересы украинского народа», – подчеркивается в заявлении партии.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его команда пытаются легализовать правовой произвол в стране.

Медведчук, ОПЗЖ
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