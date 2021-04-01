Войти | Зарегистрироваться
21:49

четверг,
01 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Верующие УПЦ принесли крестным ходом на Банковую ящики с письмами, в которых просьба услышать голос Церкви

01.04.2021 / 20:15
Верующие УПЦ принесли крестным ходом на Банковую ящики с письмами, в которых просьба услышать голос Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Представитель Офиса Президента принял коробки с письмами на регистрацию

В Киеве духовенство и верующие захваченных храмов из разных епархий Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом по улицам города от Владимирской горки - к Офису Президента Украины, неся ящики с письмами, в которых просьба услышать голос Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, верующие передали Президенту Украины Владимиру Зеленскому письма-обращения с более 1 млн. подписей, в отношении реализации конституционного права законодательной инициативы в Верховной Раде Украины с целью защиты прав верующих УПЦ.

Подписи в Киев привезли представители общин из разных епархий Украинской Православной Церкви, пострадавших от рейдерских захватов.

Представитель Офиса Президента принял коробки с письмами на регистрацию.

«Вся полнота канонической Церкви надеется на то, что голос народа будет услышан. Ведь служение народу как раз и означает обеспечение соблюдения Конституции, защиту прав простых людей, а также уважение к их позиции и обращениям. Верующие передали в Офис Президента Украины более 1 млн. подписей граждан с требованием использовать предоставленное президентской вертикали право законодательной инициативы для отмены ряда скандальных антицерковных законов», - отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, речь идет о Законах Украины №2673-VIII и №2662-VIII. Действуя вопреки требованиям ст.35 Конституции Украины, используя указанные законы, государство грубо вмешивается в деятельность Украинской Православной Церкви.

В УПЦ уверены, государственные органы, вмешиваясь во внутренние дела Церкви, навязывают свое понимание ее религиозной и иерархической структуры. Нарушаются положения Конституции Украины, которые исключают возможность установления особых требований к названию отдельных религиозных организаций и регламентирующих право каждого исповедовать любую религию. Из-за этого, религиозные общины УПЦ находятся под постоянным давлением между органами государственной власти и рейдерами. Их лишили возможности вносить изменения в учредительные документы, менять руководителей, открывать счета в банковских учреждениях, пользоваться услугами нотариусов, оформлять права на земельные участки под церковными сооружениями и прочее.

 

Источник: Inpress.ua
крестный ход, упц, верующие, Офис президента
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.