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ООО раскритиковало закрытие телеканалов NewsOne, Zik и «112 Украина»

11.03.2021 / 15:53
В ООН выразили обеспокоенность по поводу решения украинских властей закрыть телеканалы NewsOne, Zik и 112, поскольку оно может повлиять на свободу выражения взглядов в стране.

Об этом со ссылкой на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает "Радио Свобода".

"Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи", –  заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и Zik.

Также напомним, что закрытие каналов собираются обжаловать в Верховном суде. Он рассмотрит соответствующие иски в марте и апреле. Первое из заседаний назначено на 15 марта.

телеканалы, ООН, Медведчук
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