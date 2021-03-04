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Социологи сообщают, что после введения санкций рейтинг Медведчука вырос на 11%

04.03.2021 / 17:09
Последние социологические исследования показали, что личный рейтинг председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его политсилы значительно вырос. Примечательно, что такой скачок популярности произошел сразу после того, как в результате санкций действующего Президента Владимира Зеленского из украинского медиа пространства исчезли три независимых телеканала – «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Об этом сообщила председатель правления Центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева во время пресс-конференции на тему «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения».

«Мы видим существенные изменения – увеличение рейтинга Медведчука с 5,5% в январе до показателя 16,3% в феврале», – отметила социолог.

По ее словам, рейтинг действующего Президента Владимира Зеленского упал, а рейтинг Виктора Медведчука пропорционально вырос.

«В президентском первом списке, в котором присутствует Медведчук от ОПЗЖ, мы имеем динамику января и февраля. На первом месте Зеленский, как действующий Президент. Но уменьшение его рейтинга на 1% коррелируется падением доверия к его деятельности.

На втором месте находится Медведчук – с января по февраль рейтинг увеличился почти на 1%. Это был период времени, когда перестали функционировать каналы Медведчука», – отметила председатель правления Центра «Социальный мониторинг».

Также, согласно данным исследования, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Верховную Раду, то 21,3% украинцев отдали бы свои голоса за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Балакирева подчеркнула, что результаты исследования оказались неожиданностью даже для социологов, которые предполагали, что президентские санкции повлияют на рейтинг оппозиции, и это будет негативное влияние.

«Фактически мы начали свой опрос с 19 февраля, когда уже было принято решение о закрытии каналов Медведчука, и они вышли из эфира. Наша гипотеза была, что, возможно, это повлияет на рейтинг. И действительно это влияние есть, но оно не то, которое на самом деле ожидалось», – сказала она.

По мнению Балакиревой, это связано с консолидацией ядерного электората, который поддерживает «Оппозиционную платформу – За жизнь», и, в частности, Виктора Медведчука. А также с тем, что оппозиция постоянно отстаивает решение актуальных для украинцев вопросов.

«По большинству показателей деятельности партий ОПЗЖ имеет лучшие оценки с точки зрения населения за то, что она последовательно отстаивает вопросы, касающиеся экономического роста, касающиеся защиты земельного вопроса и других актуальных для людей вопросов», – резюмировала Ольга Балакирева.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут не при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.

рейтинг, Медведчук, Балакирева
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