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На Закарпатье УПЦ передала 12,5 тыс подарков детям и нуждающимся

23.12.2020 / 13:45
На Закарпатье УПЦ передала 12,5 тыс подарков детям и нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
Была предоставлена адресная помощь более чем 2 тысячам нуждающихся семей

В Закарпатской области Мукачевская епархия Украинской Православной Церкви передала 12 450 подарков детям и нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии, в ходе акции «Щедрый святой Николай» православная молодёжь посетила десятки медицинских и социальных учреждений Закарпатья: психоневрологические диспансеры и детдом для особых детей в Мукачево, детдом в Чинадиево, Свалявский детский приют, детдом семейного типа в с. Белки, детдом «Новая семья» в Ужгороде, реабилитационный областной центр,больницы, дома престарелых. 

Кроме того, была предоставлена адресная помощь более чем 2 тысячам нуждающихся семей.

Для самых маленьких адресатов были подготовлены подгузники, детское питание и одежда.

На протяжении двух недель были сформированы подарки разных типов: подарки в ответ на письма святому Николаю, которые дети написали накануне; сладкие подарки; подарки в коробках; канцелярские наборы; боксы с вкусностями; «сладкие столы»;одежда.
Волонтёры отмечают, что реализовать акцию удалось благодаря помощи тысяч неравнодушных людей.

«Благодарим всех, кто присоединился и помог! Из разных уголков Украины приходили посылки. Мы чрезвычайно благодарны всем Вам!» — отметили в пресс-службе епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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