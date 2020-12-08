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В Запорожской области верующие УПЦ прошли трехчасовым крестным ходом с молитвой против пандемии

08.12.2020 / 15:11
В Запорожской области верующие УПЦ прошли трехчасовым крестным ходом с молитвой против пандемии
Источник: Центр информации УПЦ
На остановках, в местах, символически изображающих четырехконечный крест, читалось Евангелие

В Запорожской области верующие УПЦ села Нововодяное Каменско-Днепровского района прошли трехчасовым крестным ходом с молитвой о прекращении коронавируса.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, перед началом молитвенного шествия в храме состоялась Божественная литургия с дополнением службы «во время губительства о престатии напрасныя смерти».

«Такая служба имеет в себе особенную, огромную часть – молитвы о прекращении эпидемии. Это поистине тщательное, всестороннее объяснение и научение верных всем вопросам, связанным с осознанием наступившей беды, наставлением, призывом к духовному подвигу и конечно же особенное молитвенное предстательство пред Богом. В общей длительности чтение этих молитв занимает более получаса, их шесть. Поэтому первая из них была прочитана после Причастия, четыре последующие во время крестного хода, и последняя по возвращении в храм», – рассказали в пресс-службе епархии.

Участники несли крест, хоругви, храмовые иконы и непрерывно пели Акафист Кресту Господнему: за 8 километров пути его повторили пять раз.

На остановках, в местах, символически изображающих четырехконечный крест, читалось Евангелие. Также возносилась молитва о прекращении эпидемии, совершалось окропление местности освященной водой.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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