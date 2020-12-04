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Митрополит Антоний рассказал, как ощутить помощь Богородицы

04.12.2020 / 11:30
Митрополит Антоний рассказал, как ощутить помощь Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Жизнь без молитвенного общения с Матерью Божьей – неполноценная и забытая Богом

Всё, что связано в нашей жизни с Пресвятой Богородицей, оставляет в душе неизгладимый след и молитва к Ней никогда не бывает безответной.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Слова, обращенные к Матери Божией, всегда исходят из самых глубин, берут за душу и как будто чуть сжимают её. Человек никогда не забудет этого явного прикосновения Прекрасного. Всего одна строчка проникновенной молитвы, обращенной к Пресвятой Богородице, дарит ощущение душевной полноты и окрыленности, мира и спокойствия. Никто не может утешить лучше, чем Она. И множество иконописных образов Матери Божьей свидетельствуют уже сотни лет об этом. Люди впускают Богородицу в свою жизнь, вверяют Ей самое сокровенное, доверяют свои судьбы, делятся проблемами, просят защиты и Материнского покрова. И Матерь Божия становится Заступницей для каждого, кто обращается к Ней. Она молит Сына Своего Божьего о нас», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что жизнь без молитвенного общения с Матерью Божьей – неполноценная и забытая Богом.

«Без Божьей благодати наша жизнь как недопроявленный снимок – блеклый и размытый, без света, деталей и контуров.Благодать же наполняет всё цветом, формами, звуками, а еще неслыханной радостью. И именно радость говорит о Божием присутствии. Материнская забота всегда приносит детям настоящую радость. Не забывайте своих матерей и всегда помните о Матери Божией! Не обедняйте свою жизнь, не лишайте себя настоящей любви и настоящей радости, детской, неподдельной, которая будет согревать всю жизнь!», - призвал владыка.

 

Источник: Inpress.ua
Митрополит Антоний
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