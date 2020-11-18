В США назвали два вызова на пути интеграции Украины в НАТО

Об этом на онлайн-форуме "Реанимационного пакета реформ" заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин.

По ее словам, преодоление этих вызовов позволит Украине полностью пройти путь евроантлантической интеграции.

"Прежде всего, это внешние вызовы. Украина борется с российской агрессией на нескольких фронтах - оккупация Крыма, вооруженный конфликт на Донбассе, кибератаки и дезинформация. Второй вызов - борьба с коррупцией. И оба вызова являются весомыми", - заявила Квин.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что война на Донбассе и российская оккупация Крыма являются препятствием для вступления Украины в НАТО. По его словам, НАТО не будет приглашать к членству страну, в которой идет война.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что членство в НАТО является единственным шансом сохранить Украину в войне с Российской Федерацией.

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