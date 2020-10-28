Для верующих с ІPhone создан цифровой помянник ΔΙΠΤΥΧ

На App Store, для православных христиан - владельцев телефонов ІPhone, появилось новое мобильное приложение - цифровой помянник ΔΙΠΤΥΧ.

«Приложение ΔΙΠΤΥΧ – удобно в использовании при ежедневном прочтении утренних и вечерних молитв, во время паломнических поездок или при богослужении», - отметили в описании создатели приложения.

Пользователь в разделах «О здравии» и «Об упокоении» может создавать списки для молитвы в разных категориях, например: семья, родные, друзья и т.д.

Кроме того, в приложении возможно форматирование списков имен в pdf формат и отправка поминальной записки через один из пользовательских мессенджеров.

Цифровой помянник доступен по этой ссылке.