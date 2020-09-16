В "ДНР" обвинили Киев в "разрушении" договоренностей по прекращению огня

Как пишет Страна, об этом сообщается в Telegram-канале "Министерства иностранных дел "ДНР".

"Украина отказалась от задействования согласованного 22 июля в рамках мер по усилению режима прекращения огня координационного механизма реагирования на нарушения. Тем самым все дополнительные меры были разрушены украинской стороной", - говорится в заявлении "ведомства ДНР".

По их словам, "ДНР" последовательно выступала за то, чтобы взаимодействие в рамках координационного механизма осуществлялось всеми доступными способами, включая совместное рассмотрение нарушений и совместные инспекции.

"Сегодня Украина дезавуировала эту договоренность, разрушив тем самым весь набор дополнительных мер, превратив сами согласованные меры в чисто декларативный документ, без какого бы то ни было механизма контроля исполнения.

Мы внесли предложение о повторном согласовании мер по усилению режима прекращения огня. Сожалеем о позиции украинской стороны, из-за которой весь пакет мер придется согласовывать заново", - резюмировали в заявлении.