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В "ДНР" обвинили Киев в "разрушении" договоренностей по прекращению огня

16.09.2020 / 21:03
В "ДНР" заявили, что Украина во время видеоконференции Трехсторонней Контактной группы отказалась от координационного механизма в рамках дополнительных мер контроля перемирия.

Как пишет Страна, об этом сообщается в Telegram-канале "Министерства иностранных дел "ДНР".

"Украина отказалась от задействования согласованного 22 июля в рамках мер по усилению режима прекращения огня координационного механизма реагирования на нарушения. Тем самым все дополнительные меры были разрушены украинской стороной", - говорится в заявлении "ведомства ДНР".

По их словам, "ДНР" последовательно выступала за то, чтобы взаимодействие в рамках координационного механизма осуществлялось всеми доступными способами, включая совместное рассмотрение нарушений и совместные инспекции.

"Сегодня Украина дезавуировала эту договоренность, разрушив тем самым весь набор дополнительных мер, превратив сами согласованные меры в чисто декларативный документ, без какого бы то ни было механизма контроля исполнения.

Мы внесли предложение о повторном согласовании мер по усилению режима прекращения огня. Сожалеем о позиции украинской стороны, из-за которой весь пакет мер придется согласовывать заново", - резюмировали в заявлении.

Украина, Донбасс, перемирие, ДНР
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