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В Киеве новый антирекорд больных COVID-19: вспышка в общежитии

31.07.2020 / 11:46
За сутки в столице коронавирус обнаружили у 199 жителей – это наибольшее количество за все период пандемии.

Об этом сообщет мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания".

Среди новых больных 59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет, 2 девочки 7 и 16 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет.

19 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (95), Деснянском (28), Днепровском, Оболонском и Голосеевском (по 14 случаев) районах.

Всего по состоянию на 30 июля в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 132 человек, 2877 человек преодолели болезнь.

Напомним, за сутки 29 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 1 197 лицам, 23 больных умерли, 760 выздоровели.

Всего за время пандемии в Украине COVID-19 диагностировали у 68 794 человек, из них 1 673 умерли, а 38 154 выздоровели. По состоянию на 30 июля, лечатся от коронавируса 28 967 человек.

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статистика, коронавирус, Киев
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