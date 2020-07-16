Предстоятель УПЦ расскажет, как добрые мысли способны изменить жизнь

В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий расскажет, как добрые мысли способны помочь человеку преодолевать трудности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 18 июля в 06.30 на телеканале «Интер».

«Какую великую силу имеет добрая мысль! Она помогает человеку в самое трудное время, она уничтожает человеческие грехи», – отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала «Интер» в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям, что необходимо смирять себя и очищать душу, чтобы стать добрым и милосердным.