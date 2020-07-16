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Управделами УПЦ рассказал о праздновании Дня Крещения Руси в условиях карантина и 400-летия воссоздания православной иерархии

16.07.2020 / 18:46
Управделами УПЦ рассказал о праздновании Дня Крещения Руси в условиях карантина и 400-летия воссоздания православной иерархии
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
В условиях карантина верующим необходимо проявить послушание и соблюдать установленные ограничения

Праздновать День Крещения Руси в этом году верующие Украинской Православной Церкви будут на приходах - в храмах и монастырях состоятся Божественные литургии и молебны.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) заявил в программе «Право на веру».

«Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил в этом году не проводить масштабный крестный ход. Обычно на крестный ход приезжают люди из разных областей Украины. Мы видим, что сейчас ситуация с эпидемией складывается по-разному и потому, чтобы не провоцировать и не создавать каких-то ненужных последствий, было принято это решение», - сказал митрополит Антоний.

Владыка рассказал, как будет проходить празднование Дня Крещения Руси.

«По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в каждой епархии, в каждом храме в этот день, 28 июля, состоится торжественная литургия, в конце которой будет колокольный звон, который объединит всю Украину призывом, благовестом, благодарностью Богу за то, что мы являемся православными людьми, что нам открыт путь ко спасению через крещение благоверным князем Владимиром», - отметил владыка.

По его мнению, в условиях карантина верующим необходимо проявить послушание и соблюдать установленные ограничения.

«Некоторые из верующих не понимают, почему сейчас не проводим крестный ход, кто-то скорбит. Но я уверяю вас, что даст Господь жизни, мы еще проведем крестные ходы и будем еще вместе молиться, поддерживать друг друга. Сейчас такое время. Мы не должны сделать то, что бы могло ухудшить здоровье наших верующих людей», - подчеркнул управделами УПЦ.

Также владыка рассказал об организации празднования 400-летия возрождения Иерусалимским Патриархом Феофаном IV православной церковной иерархии на территории Украины.

«Относительно 400-летия воссоздания православной иерархии, действительно мы планировали именно в День Крещения провести масштабные действия, но, к сожалению, эпидемия внесла свои коррективы и в этом направлении. Не удалось провести международную конференцию, которую мы планировали, хотя учеными из Украины и других государств были написаны доклады, они опубликованы в одном из последних изданий трудов Киевской Духовной Академии», - сказал митрополит Антоний.

По его словам, если ситуация изменится, празднование 400-летия православной иерархии в Украине может состояться осенью.

«Мы надеемся, что если Господь даст и ситуация улучшится, мы постараемся восполнить те планы, которые мы создавали, когда решали праздновать это действительно большое событие, значимое для всех православных в Украине. После того, как почти вся иерархия наших епископов приняла унию, и народ верующий остался без епископов, Патриарх Феофан взял на себя миссию, которая была согласована со всеми главами Восточных Поместных Церквей и рукоположил и нового епископа Иова (Борецкого) и епископов для нашего народа», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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