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Переболевший коронавирусом московский священник стал донором плазмы крови

05.06.2020 / 17:47
Переболевший коронавирусом московский священник стал донором плазмы крови
Иерей Виктор Ленок Источник: Фома
Московский священник стал донором плазмы крови для больных коронавирусом

Московский священник, переболевший коронавирусом, стал донором плазмы крови.

Клирик московского Богоявленского собора в Елохове иерей Виктор Ленок, перенесший двустороннюю пневмонию на фоне коронавирусной инфекции, стал донором плазмы крови для еще инфицированных людей, сообщает сайт журнала «Фома» со ссылкой на РИА «Новости».

«Я вышел служить неделю назад. А вчера утром после Литургии сдал плазму – там мне дали кружку с надписью «Доброта у Вас в крови», – рассказал он.

Отец Виктор отметил, что теперь его кровь может помочь другим людям в борьбе с вирусом, в том числе - «врачам, лежащим в реанимации».

Как считает священник, пандемия коронавируса дана людям по Промыслу Божию.

«Многие события последних месяцев говорят о том, что это случилось не просто так. Температура у меня спала на Великую субботу: было 38-39 градусов, а потом сразу – 36,6. Храм наш после эпидемии открыли 2 июня. Промысел Божий – штука сложная, нелинейная, нам неподвластная», – сказал иерей Виктор Ленок.

Источник: Inpress.ua
священник, коронавирус, плазма
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