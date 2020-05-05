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Эпидситуация остается напряженной, загруженность коек в больницах 12%

05.05.2020 / 10:14
Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Украине остается напряженной, выраженной тенденции к снижению не наблюдается.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в понедельник, 4 мая.

"Эпидситуация остается напряженной. С конца апреля у нас растет количество случаев (заболевания Covid-19 – ред.) в наиболее населенных областях: Днепропетровской на 30%, Харьковской на 40% и Одесской. Заболеваемость на 100 тыс. населения остается наибольшей в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях", - сказал он.

По его данным, загруженность коек в больницах составляет 12%, аппаратов ИВЛ доходит до 10%.

"Такой анализ указывает на стабильное протекание эпидемического процесса без тенденции к его снижению. Поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая", – пояснил главный санврач Украины.

Вместе с тем он считает, что внедренные меры позволяют не допустить неконтролированное развитие и поддерживать нагрузку на систему здравоохранения на допустимом уровне.

"Мы 17 дней не превышаем количество новых случаев заболевания до свыше 600",- добавил он.

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коронавирус, карантин, Ляшко, Эпидемическая ситуация
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