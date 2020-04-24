В Церкви дали совет, как побороть тревогу о будущем

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16:17
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн
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16:50
За сутки подтверждено 79 959 случаев COVID-19
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16:19
Глава ВОЗ: коронавирус с нами надолго
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18:43
Число жертв коронавируса в мире превысило 177 тыс. человек, инфицировано более 2,56 млн
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12:17
В мире зафиксировали более 2,5 миллиона случаев COVID-19
- 16:17
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12:49
В 2020 году экономика Украины сократится на 5%, но позже восстановится на уровне 4% — НБУ
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12:18
НБУ понизил учетную ставку с 10% до 8%
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17:21
ЕС предоставит Украине "коронавирусные" 600 млн евро только в обмен на проведение реформ
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15:48
В Украине цена газа для населения и тепловиков в апреле снизится еще на 14,7%
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14:15
Кабмин установил на время карантина регулирования цен на продукты и медтовары
- 12:49
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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17:59
Как защитить глаза от коронавируса
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07:52
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
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18:12
5 продуктов, которые снижают защиту от коронавируса
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18:12
5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача
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17:59
10 видов воды, которой можно утолить жажду
- 17:59
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09:14
В Польше с домашним арсеналом оружия задержали фейкового “украинского генерала”
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09:12
СБУ выявила миллиардные злоупотребления на закупках продуктов для тюрем
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09:18
СБУ раскрыла сеть сбыта кокаина в столичном регионе
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09:07
Улицы Киева моют полсотни машин
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09:21
На Житомирщине задержали поджигателей
- 09:14
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09:14
На МКС прилетели три человека
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Киев усиленно моют с шампунями и антисептиками
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10:16
Эпидемия коронавируса оказала неожиданное влияние на каналы Венеции
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09:24
Жители Запорожья принесли цветы и игрушки в парк, где погибла девочка
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09:12
Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского
- 09:14