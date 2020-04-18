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На телевидении покажут «Небесную Украину» о жизни украинских святых

18.04.2020 / 19:33
На телевидении покажут «Небесную Украину» о жизни украинских святых
Небесна Україна Источник: Центр информации УПЦ
Два фильма о преподобном Паисии покажут 19 и 20 апреля в 20.00 на телеканале «Зоряний»

На телеканале «Зоряний» запустили проект «Небесная Украина» - цикл фильмов об историях страны и известных украинцах, которые прославились своей святой жизнью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ведущим цикла передач станет протоиерей Украинской Православной Церкви Александр Клименко.

По его словам, программа поможет открыть новые грани нашей страны.

«Это путешествие будет особенным. Его будут определять люди. Такие, как мы с вами, но теперь уже святые для нас. Они изменили страну, но известными стали за ее пределами. Кем они были? По каким принципам они строили свою жизнь, и сможем ли мы распознать их последователей среди нас», - рассказал протоиерей Александр Клименко.

Одним из героев «Небесной Украины» станет преподобный Паисий Величковский.

«Преподобный Паисий был как будто тем медиком, который смотрел на еще пока теплое тело православной молитвы, подошел и делал ему искусственное дыхание в течение своей земной жизни», - сообщил ведущий.

Два фильма о преподобном Паисии покажут 19 и 20 апреля в 20.00 на телеканале «Зоряний».

*** Преподобный Паисий Величковский – известный православный святой, переводчик трудов святых отцов с греческого языка, почитается восстановителем монашеских традиций исихазма и «умной молитвы».

упц
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