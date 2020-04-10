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В Одессе православные молились о погибших воинах в 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

10.04.2020 / 14:03
В Одессе православные молились о погибших воинах в 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Одесская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Агафангел помолился о погибших воинах и о всех, погибших в годы оккупации

В Одессе, сегодня, в 76-ю годовщину освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков митрополит Одесский и Измаильский Агафангел и городской голова Геннадий Труханов почтили память погибших воинов возле монумента Неизвестному Матросу в парке имени Тараса Шевченко.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, во всех храмах Одессы возносится заупокойная молитвах о войнах, «жизнь свою на поле брани положивших».

Митрополит Агафангел помолился о погибших воинах и о всех, погибших в годы оккупации. Затем митрополит УПЦ и мэр города возложили цветы к подножию Монумента.

«Не забудут одесситы, 10 апреля 1944 года, когда советские воины освободили наш город от немецко-фашистских захватчиков, с тех пор в любую погоду […] спешат одесситы к памятным местам, которые напоминают о том, что наш народ выстоял среди всех напастей и бурь военного лихолетья и достиг Победы, юбилей которой будут отмечать вскоре. Мы сегодня вспоминаем тех, кто не пощадил своей жизни ради каждого из нас и молимся о всех, кто не вернулся с полей сражений. Они живут не только в монументах и памятниках, но и в наших благодарных сердцах. Вечная и благодарная им память», - сказал архиерей.

Городской Голова Одессы отметил судьбоносность этого исторического события.

«Для нас Победа началась 10 апреля 1944 года. Это наш личный день Победы, когда в город вошли наши войска и освободили его. […] Сегодня мы возлагаем цветы и вспоминаем то далекое время и героизм, проявленный при обороне Одессы и ее освобождении. Это действительно история – славная боевая история. И мы обязаны ее чтить и помнить тех, кто добился освобождения нашего города», - сказал Геннадий Труханов.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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