На Закарпатье пекарня УПЦ выпекает 5 тыс буханок хлеба в неделю для бесплатной раздачи нуждающимся

В Закарпатской области, в Иршаве, при поддержке Украинской Православной Церкви, открыта благотворительная пекарня «Зерно добра».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, проект создан по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора.

«Благотворительная пекарня будет действовать во время всего карантина. В течение недели планируем выпекать до 5000 буханок, которые будут бесплатно переданы всем социально незащищенным людям, многодетным и малообеспеченным семьям, людям с ограниченными возможностями, одиноким, участникам АТО и всем, кто будет в этом нуждаться», - сообщил инициатор проекта председатель молодежного отдела Мукачевской епархии УПЦ архимандрит Агапит (Шпиняк).

Выпечку также получат прихожане храмов Иршавского благочиния и религиозные общины района.

Волонтеры из числа православной молодежи обеспечат адресную доставку хлеба.

Как сообщалось ранее, в Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви духовенство с волонтерами посещают пожилых и одиноких людей, которым во времена карантина необходима особая поддержка и помощь, в ходе благотворительного проекта «Лекарства для души и тела - позаботимся о безопасности пожилых людей».