Митрополит Онуфрий объяснил, что поможет уничтожить коронавирус

Церковь активно помогает медицинским работникам и молится о всех пострадавших, поскольку коронавирус уничтожает только Господь, который действует через помощь медиков и лекарства.

Как сообщает Центр информации Украинской Церкви, об этом заявил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем обращении к верующим на телеканале «Интер».

«Есть определенные санитарные нормы, которые не уничтожают коронавирус, они его останавливают, не дают ему распространяться, а уничтожает коронавирус Божия сила, которая подается нам через врачей, лекарства. Поэтому я призываю, как когда-то пророк Иеремия говорил: потерпите, покайтесь и молитесь! И выполняйте то, что сегодня говорят вам врачи, те, кто понимает технику безопасности при этой болезни. Выполняйте это, но надейтесь на Бога и старайтесь исправить свою жизнь», - сказал Предстоятель.

Он рассказал, какие меры Украинская Православная Церковь предпринимает для помощи людям во время пандемии.

«Мы, православные христиане Украинской Православной Церкви, молимся о всех людях, всех украинцах - чтобы всем нам простил, потому что все мы, в определенной степени каждый, виноваты в том, что с нами произошло.

Мы много звоним в колокола, потому что звон своими волнами разрушает всякие инфекции, заразы.

Мы особо молимся о медиках, которые сегодня находятся на передовой этого противостояния коронавирусу. Мы стараемся не только молитвой помогать: мы принимаем врачей в обители, предоставляем им питание, помогаем добираться на работу, с работы. И в наших обителях готовятся помещения - на крайний случай, которые будут использоваться как полевые госпитали для больных людей. И монастыри будут не только помещения предоставлять, но и обслуживать людей», - отметил Блаженнейший.

Он также сообщил о закупке и бесплатном распространении среди всех желающих средств гигиены, защитных масок, волонтерском движении по доставке всего необходимого пожилым людям.

Митрополит Онуфрий призвал довериться Богу и всех, кто нуждается, обращаться к Церкви за помощью.

«Пусть Бог помогает нам быть дисциплинированными. Потому что самодисциплина всегда нужна, особенно когда вокруг опасность.

Людям, которые в связи с инфекцией коронавируса не имеют средств к существованию, мы готовы, по мере своих сил, помогать. Кому что надо - обращайтесь. Что сможем - поможем.

Более всего обращайтесь к Богу, у Бога всего много. Он пошлет столько, сколько вам необходимо - и для телесной, и для духовной жизни», - заключил Блаженнейший.