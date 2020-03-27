Войти | Зарегистрироваться
12:17

пятница,
27 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В четырех лаврах будут молиться об украинцах, которые пребывают в странах с пандемией

27.03.2020 / 11:48
В четырех лаврах будут молиться об украинцах, которые пребывают в странах с пандемией
Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
Черновицко-Буковинская епархия предлагает присоединиться к соборной молитве всем желающим

В четырех лаврах – Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской и Троице-Сергиевой – будут молиться об украинцах, которые пребывают в странах с пандемией коронавируса COVID-19.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, 19 марта, на Фейсбук-странице епархии было опубликовано предложение присылать имена украинцев, которые находятся в странах с пандемией коронавируса, чтобы составить списки для соборной молитвы о них. В комментариях к этой публикации было записано 2500 имен. Пресс-служба епархии сформировала списки и передает их православным храмам и монастырям.

«Первыми откликнулись три наши святые лавры – Киево-Печерская, Святогорская и Почаевская. К соборной молитве о наших земляках также присоединились Троице-Сергиева лавра (Сергиев Посад), два прихода из Венгрии и один из Италии», – сообщает пресс-служба.

Также списки имен рассылаются по храмам и монастырям Буковины и будут переданы в Мукачевскую и Винницкую епархии, где также поддержали инициативу.

Черновицко-Буковинская епархия предлагает присоединиться к соборной молитве всем желающим.

«Нет чужой боли, каждый украинец является дорогим для нас человеком, за которого стоит молиться. Поэтому просим – присоединяйтесь к нашему молитвенному деланию», – отметили в пресс-службе.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 марта
26 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.