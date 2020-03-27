В четырех лаврах будут молиться об украинцах, которые пребывают в странах с пандемией

В четырех лаврах – Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской и Троице-Сергиевой – будут молиться об украинцах, которые пребывают в странах с пандемией коронавируса COVID-19.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, 19 марта, на Фейсбук-странице епархии было опубликовано предложение присылать имена украинцев, которые находятся в странах с пандемией коронавируса, чтобы составить списки для соборной молитвы о них. В комментариях к этой публикации было записано 2500 имен. Пресс-служба епархии сформировала списки и передает их православным храмам и монастырям.

«Первыми откликнулись три наши святые лавры – Киево-Печерская, Святогорская и Почаевская. К соборной молитве о наших земляках также присоединились Троице-Сергиева лавра (Сергиев Посад), два прихода из Венгрии и один из Италии», – сообщает пресс-служба.

Также списки имен рассылаются по храмам и монастырям Буковины и будут переданы в Мукачевскую и Винницкую епархии, где также поддержали инициативу.

Черновицко-Буковинская епархия предлагает присоединиться к соборной молитве всем желающим.

«Нет чужой боли, каждый украинец является дорогим для нас человеком, за которого стоит молиться. Поэтому просим – присоединяйтесь к нашему молитвенному деланию», – отметили в пресс-службе.