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В Израиле из-за пандемии закрыли Храм Гроба Господня

26.03.2020 / 11:51
В Израиле из-за пандемии закрыли Храм Гроба Господня
israel10.ru Источник: newsru.co.il
Двери главной христианской святыни будут закрыты до улучшения эпидемиологической обстановки

В Израиле на неделю в качестве меры предосторожности против коронавируса закрыли Храм Гроба Господня.

После того, как в Израиле вступили в силу новые ограничения, главы греческой, армянской и католических общин распорядились закрыть Храм Гроба Господня, сообщает newsru.co.il.

Двери главной христианской святыни будут закрыты до улучшения эпидемиологической обстановки.

Последний раз Храм Гроба Господня закрывался два года назад. Тогда церковные иерархи протестовали против изменений в налоговом законодательстве Израиля и нового закона, позволяющего государству изымать у церкви участки земли.

Источник: Inpress.ua
Израиль
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